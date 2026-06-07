Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 7. júní 2026 14:32 „Það breytir samt ekki þeirri stöðu að þrátt fyrir að félagið sé gríðarlega mikilvægt þá er sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa. Mikilvægi bjargar ekki félögum, það er bara sjálfbær rekstur.“ Vísir/vilhelm Sú staðreynd að Icelandair sé líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins mun ekki bjarga félaginu að sögn fyrrverandi forstjóra Kviku. Sjálfbær rekstur sé það sem máli skiptir. Fyrrverandi flugrekstrarstjóri félagsins segir reksturinn erfiðan en ekki kominn á vonarvöl. Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku sendi flugmönnum Icelandair tóninn í vikunni með pistli þar sem hann skrifaði svo eftirminnilega að maður mjólki ekki dauða kú. Mikilvægi bjargi ekki félögum Hann mætti í Sprengisand á Bylgjunni í morgun þar sem hann sagði ljóst að Icelandair væri líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins. Félagið fljúgi mun fleiri ferðir til Norður Ameríku frá Íslandi heldur en önnur félög geri frá öllum Norðurlöndunum til samans og gegnir mikilvægum þætti í útflutningi sjávarafurða. „Það breytir samt ekki þeirri stöðu að þrátt fyrir að félagið sé gríðarlega mikilvægt þá er sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa. Mikilvægi bjargar ekki félögum, það er bara sjálfbær rekstur.“ Það þurfi að vera kaka á borðinu svo hægt sé að skipta henni Allir sem komi að félaginu hafi sameiginlega hagsmuni af því að félagið geti lifað. Aðspurður hvort flugmenn eigi að taka skellinn og vinna meira í erfiðu rekstrarumhverfi segir Marinó: „Þetta snýst kannski ekki endilega um þetta, hver eigi að gera hvað eða hvernig eigi að skipta kökunni. Punkturinn er bara að það þarf að vera kaka svo hægt sé að skipta henni. Það er númer eitt, tvö og þrjú. Mér finnst eins og oft er sagt og er alveg rétt að það er mjög auðvelt að benda á önnur flugfélög sem borga hærri kjör, allar stéttir á Íslandi geta gert það. Það eru örugglega hærri kjör hjá fjölmiðlamönnum úti í heimi heldur en hér. Ég var í banka, það voru miklu hærri kjör hjá bankamönnum úti í heimi heldur en hér. En við búum á Íslandi, með þeim kostum og göllum sem því fylgja.“ Hlusta má á umræðuna í heild sinni í spilaranum. Reksturinn óþarflega flókinn Jens Þórðarson, fyrrverandi flugrekstrarstjóri Icelandair segir stöðu félagsins alvarlega, hún sé þó ekki kominn á vonarvöl. „Spurningin sem er á allra vörum er: Hvernig ætlar félagið samt að fara að því að skila arðsemi á ný?“ Reksturinn sé óþarflega flókinn. Fimm flugvélategundir séu í rekstri sem sé vissulega millibilsástand. Aðkoma ríkisins? Aðspurður hvort það sé sjálfgefið að ríkið hlaupi undir bagga með félaginu segir Marinó um lykilspurningu að ræða. „Það er ekkert sjálfgefið að það komi annað í staðinn. Auðvitað verður flogið frá Íslandi en samgöngurnar hérna á Íslandi fyrir 400 þúsund manna eyju eru í engu samhengi við fjöldan sem býr hérna. Auðvitað munu erlend flugfélög fljúga hingað en það er langsótt að þau búi til viðskiptalíkan sem byggi á Keflavík sem tengipunkti. Það verður kannski á sumrin, og nú er ég svolítið að giska, þegar ég segi að það megi búast við fáum tugum fluga á dag á sumrin og mun minna á veturna.“ „Þannig Íslendingar, ef við ætlum að ferðast, þá værum við oft að fljúga til einhverra af þessu stóru borgum vestanhafs eða í Evrópu og fljúga þaðan áfram ef við ætlum eitthvert annað.“ Icelandair Sprengisandur Kjaramál Vinnumarkaður Ferðaþjónusta Samgöngumál Mest lesið Feðgin í Firðinum: „Pabbi er besti vinur minn“ Atvinnulíf Forstjóri SPAR klippti á borðann í Hafnarfirði Viðskipti innlent Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Viðskipti innlent Icelandair tekur litáíska vél á leigu Viðskipti innlent Þúsund manna hátíðir ekkert mál en ein lítil kónguló skelfileg! 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