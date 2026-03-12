Teboð með Ryan Gosling og helstu skvísunum í Smárabíói

Áhrifavaldarnir Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir, sem halda úti hlaðvarpinu Teboðið, héldu forsýningu fyrir vini og vandamenn á geimmyndinni Project Hail Mary í Smárabíói í gær.
Project Hail Mary byggir á samnefndri metsölubók eftir Andy Weir, er leikstýrt af tvíeykinu Phil Lord og Christopher Miller og er með Ryan Gosling í aðalhlutverki. Myndin fjallar um vísindakennarann Ryland Grace sem vaknar einn í geimskipi ljósár frá jörðinni og þarf að leita leiða þar til að bjarga jörðinni frá hamförum.
Project Hail Mary verður frumsýnd hérlendis þann 19. mars og er beðið eftir með töluverðri eftirvæntingu. Teboðs-skvísurnar fengu þó forskot á sæluna og buðu vinum sínum að horfa með, skreyttu salinn í anda Teboðsins og buðu upp á ýmsar veigar.
Meðal gesta voru ýmsar góðar skvísur, Lil Curly og börn Bjarna Benediktssonar. Sunneva gaf myndinni hæstu einkunn, tíu af tíu mögulegum, og sagðist vera á höttunum eftir bókinni til að lesa.