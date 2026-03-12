Bíó og sjónvarp

Teboð með Ryan Gosling og helstu skvísunum í Smárabíói

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemmingin var bleik á forsýningu Project Hail Mary í Smárabíói í gær.
Áhrifavaldarnir Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir, sem halda úti hlaðvarpinu Teboðið, héldu forsýningu fyrir vini og vandamenn á geimmyndinni Project Hail Mary í Smárabíói í gær.

Project Hail Mary  byggir á samnefndri metsölubók eftir Andy Weir, er leikstýrt af tvíeykinu Phil Lord og Christopher Miller og er með Ryan Gosling í aðalhlutverki. Myndin fjallar um vísindakennarann Ryland Grace sem vaknar einn í geimskipi ljósár frá jörðinni og þarf að leita leiða þar til að bjarga jörðinni frá hamförum. 

Project Hail Mary verður frumsýnd hérlendis þann 19. mars og er beðið eftir með töluverðri eftirvæntingu. Teboðs-skvísurnar fengu þó forskot á sæluna og buðu vinum sínum að horfa með, skreyttu salinn í anda Teboðsins og buðu upp á ýmsar veigar.

Meðal gesta voru ýmsar góðar skvísur, Lil Curly og börn Bjarna Benediktssonar. Sunneva gaf myndinni hæstu einkunn, tíu af tíu mögulegum, og sagðist vera á höttunum eftir bókinni til að lesa.

Sunneva og Birta Líf í stíl.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Tveir fyrrverandi leikmenn Breiðabliks, Hildur Sif Hauksdóttir og Ásta Eir Árnadóttir.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Hildur María, Magnea Björg og Ásthildur Bára.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Embla Wigum kampakát.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Stelpurnar voru búnar að útbúa sérstaka skjámynd fyrir sýninguna.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Benedikt Bjarnason með góðum vini.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Margrét Bjarnadóttir með góðri vinkonu.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kokkurinn Haukur Már Hauksson og áhrifavaldurinn Arnar Gauti.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Tanja Ýr og Ryan sæt og fín.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Friðþóra Sigurjónsdóttir í flottum feld.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Brynja Bjarnadóttir Anderiman og Þuríður Pétursdóttir.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Þessar pæjur voru í geimstuði.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Embla Wigum var ansi hreint kát í gær.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Sunneva Einars, Eva Einars og Birta Líf.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Hildur María og Ásthildur Bára brostu sínu breiðasta.Hulda Margrét Ólafsdóttir
