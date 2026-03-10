Heitasti keramiker landsins í fíling

Menningarlífið iðaði í Reykjavíkurborg á fimmtudag síðastliðinn og kúltúrkettir landsins létu sig ekki vanta á opnun Rammagerðarinnar á Skólavörðustíg.
„Rammagerðin opnaði endurbætt verslunar- og sýningarrými á neðri hæð Skólavörðustíg 12 síðastliðinn fimmtudag.
Heilmikil stemning var á opnuninni, þar sem gestir fengu sérstaka Rammagerðiskokteila og hlustuðu fagra tóna frá DJ Komma,“ segir í fréttatilkynningu.
Á viðburðinum sýndi Bjarni Viðar frá nýjum keramík munum en hann er einn sá allra heitasti í keramik bransanum og hafa vörur hans notið mikilla vinsælda á undanförnum árum.
Ilmvatnsgerðin Ilmur & Sjór bauð gestum líka að kanna nýjustu ilmi úr eigin smiðju.
„Við erum gríðarlega ánægð með endurbæturnar á rýminu, sem áður hýsti lagerinn okkar og skrifstofu.
Nú getum við boðið viðskiptavinum okkar á stærra vöruúrval frá frábærum íslenskum merkjum og hýst fjöldan allan af listamönnum og handverksfólki í nýja sýningarrýminu okkar,“ segir jafnframt í tilkynningunni.
Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunarteitinu: