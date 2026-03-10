Tíska og hönnun

Heitasti keramiker landsins í fíling

Hildur Gunnlaugsdóttir áhrifavaldur og arkítekt og Charlotte Biering markaðsmeistari glæsilegar á opnun Rammagerðarinnar.  Debora Karalic

Menningarlífið iðaði í Reykjavíkurborg á fimmtudag síðastliðinn og kúltúrkettir landsins létu sig ekki vanta á opnun Rammagerðarinnar á Skólavörðustíg. 

„Rammagerðin opnaði endurbætt verslunar- og sýningarrými á neðri hæð Skólavörðustíg 12 síðastliðinn fimmtudag. 

Heilmikil stemning var á opnuninni, þar sem gestir fengu sérstaka Rammagerðiskokteila og hlustuðu fagra tóna frá DJ Komma,“ segir í fréttatilkynningu. 

Á viðburðinum sýndi Bjarni Viðar frá nýjum keramík munum en hann er einn sá allra heitasti í keramik bransanum og hafa vörur hans notið mikilla vinsælda á undanförnum árum. 

Ilmvatnsgerðin Ilmur & Sjór bauð gestum líka að kanna nýjustu ilmi úr eigin smiðju. 

„Við erum gríðarlega ánægð með endurbæturnar á rýminu, sem áður hýsti lagerinn okkar og skrifstofu. 

Nú getum við boðið viðskiptavinum okkar á stærra vöruúrval frá frábærum íslenskum merkjum og hýst fjöldan allan af listamönnum og handverksfólki í nýja sýningarrýminu okkar,“ segir jafnframt í tilkynningunni. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunarteitinu: 

Dýrleif Örlygsdótir, Skjöldur Sigurjónsson og Lydía Kims.Debora Karalic

Bjarni Viðar Sigurðsson keramiker með nýtt úr sinni smiðju.Debora Karalic

Gestir mættu í sínu fínasta pússi. Unnur Guðjónsdótti glæsileg. Debora Karalic

Nicholas Shaber flottur.Debora Karalic

Þórey, Marta og Kristín Feldspæjur í fíling. Debora Karalic
Heiðar Sigurðsson feldskeri og Honey Grace Zanoria verslunarstjóri Rammagerðarinnar. Debora Karalic
Lydía Kims framkvæmdastjóri við verslunina á Skólavörðustíg 12.Debora Karalic
Farmers hjónin Bergþóra Guðnadóttir og Jóel Pálsson.Debora Karalic
Skálað og rabbað.Debora Karalic
Glaðir gestir.Debora Karalic
Hildur Gunnlaugs skoðar!Debora Karalic
Ilmur og sjór.Debora Karalic
