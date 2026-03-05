„Ákvarðanir teknar af meiri heift en skynsemi“ Jakob Bjarnar skrifar 5. mars 2026 13:32 Stefán telur Kristján Þór, fyrrverandi sveitarstjóra, hafa gengið fram gegn fyrirtæki sínu Gentle Giants af miklu offorsi. Og það staðfesti nú ályktun stjórnar hafnarsjóðs Húsavíkur. vísir/samsett „Jájá, ég hef verið teiknaður upp sem leiðindagaur en ég er alinn upp við prinsippmennsku og ekki tilbúinn að láta allt yfir mig ganga,“ segir Stefán Guðmundsson forstjóri Gentle Giants. Hann fagnar því nú að menn séu farnir að sjá ljósið í áralöngu deilumáli. Nú sé mál að linni. Stjórn Hafnasjóðs Norðurþings var afgerandi í ályktun sem samþykkt var í morgun en þar segir meðal annars: „Á árunum 2015–2020 voru teknar ákveðnar stjórnvaldsákvarðanir af þáverandi ráðamönnum Norðurþings sem eldast afar illa. Þessar ákvarðanir voru teknar af meiri heift en skynsemi og það eru þessar ákvarðanir sem eru á gjalddaga núna og við sitjum uppi með það.“ Þetta kemur fram í frétt sem Örlygur Hnefill ritstjóri Húsavíkur ritar. Þar segir enn fremur að hafnarsjóður sé í samtali við fyrirtæki sem stunda hvalaskoðun frá Húsavík og að unnið sé að því að finna lausn á málinu. „Við erum í samtali við félögin sem stunda hvalaskoðun frá Húsavík og erum að reyna að leysa úr stöðunni og vonandi náum við einhverri lausn í málinu þar sem hvalaskoðunartímabilið er að hefjast.“ Um er að ræða kröfu Gentle Giants á hendur sjóðnum sem nemur rúmum 90 milljónum króna. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að Hafnasjóður hefði ekki haft heimild til að innheimta farþegagjald með þeim hætti sem gert var. Hæstiréttur hafnaði beiðni Hafnasjóðs Norðurþings um áfrýjunarleyfi og því stendur dómur Landsréttar óhaggaður. Í ályktuninni segir mikilvægt að sátt náist í málinu en Stefán segir að búið sé að greiða sextíu prósent upphæðarinnar sem honum voru dæmdar. Hann segir alls kyns óhæfuverk hafa verið unnin og þar hafi farið fremstir í flokki fyrrverandi sveitarstjóri, skipulagsfulltrúi og lögmaður Norðurþings. Fyrrverandi sveitarstjóri er Kristján Þór Magnússon, sem að sögn Stefáns hjólaði í Gentle Giants af mikilli ósanngirni verandi náskyldur helstu keppinautum, sem er Norðursigling, auk þess sem hann hafi verið fyrrverandi starfsmaður fyrirtækisins. Gentle Giants og Norðursigling hafa eldað grátt silfur í aldarfjórðung. Norðurþing Sveitarstjórnarmál Stjórnsýsla Dómsmál Mest lesið Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ Innlent Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás Innlent Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Erlent Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Innlent Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Erlent Fleiri fréttir Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ „Ákvarðanir teknar af meiri heift en skynsemi“ Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál Vilja gagnagrunn um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi Meiriháttar líkamsárás og sérstakt innbrotaeftirlit Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna Sjá meira