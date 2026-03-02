Lífið

Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ástin tók yfir Instagram í síðustu viku hvort sem var í útlöndum, skíðabrekkunum eða líkamsræktarstöðvunum.
Veturinn mætti með stæl í liðinni viku og mars mánuður læddist sömuleiðis aftan að okkur. Daginn er tekið að lengja svo um munar og stjörnur landsins eru almennt að dreifa gleði og góðum víbrum á samfélagsmiðlum um þessar mundir.

Skíðaferðir, glamúr, ferðalög og auðvitað ástin einkenna jafnan Instagram um þessar mundir. Árshátíðir eru líka farnar á fullt og pæjulátunum eru engin takmörk sett. Þá eru ótal margir óléttir og mikið barnalán í gangi. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Tönuð á Tene

Grafíski hönnuðurinn og markaðsskvísan Embla Óðinsdóttir naut sín tönuð á Tenerife en hún fór á eyjuna grænu með óléttri vinkonu sinni Söndru Nótt í svokallað Babymoon, það er ferðalag áður en barnið fæðist. 

Alltaf að pæjast

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir er alltaf að pæjast á Instagram á framandi slóðum. 

Notalegt í Laugum

Leikaraparið Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir var á meðal þeirra sem gerði upp vinnuvikuna í notalegheitum í betri stofunni í World Class í Laugum. Mikið mæðir á Hilmi Snæ í Þjóðleikhúsinu þessa dagana í leikritinu Óresteiu og Völu Kristínu í móðurhlutverkinu en parið á saman níu mánaða gamla dóttur.

Ást á Tælandi

Ofurhlauparinn Mari Jarsk og hennar heittelskaði Njöddu skelltu sér í smá hvatvísi til Tælands og eru að njóta í botn en þau bíða eftir barni.

Mari segir ferðalagið þó líka minna sig á að Ísland sé best í heimi og mikil forréttindi fylgi því að búa á klakanum.

Saman í 1239 daga

Söngkonan Sigga Ózk og Sigfús Jóhann hafa verið ástfangin í 1239 daga og því bar að fagna með kossamynd á Insta. 

Skvís í S-Ameríku

Húðdrottningin Helga Sigrún birti gellumyndir af sér í Suður-Ameríku en hún er nú komin heim eftir ferðalag þangað með sínum heittelskaða Jóni Davíð tískukóngi.

Miami sólin

Fasteignasalinn Móeiður Svala birti glansandi glæsilegar myndir frá Miami. 

Dansari og fótboltamaður

Dansarinn Sóley Þórunnardóttir birti einlæga myndasyrpu af hennar heittelskaða fótboltamanninum Daníel Guðjohnssen í tilefni af afmæli hans. 

Annar drengur á leiðinni

Markaðsstjórinn og þjálfarinn Sandra Björg Helgadóttir og fasteignasalinn Hilmar Arnarson eiga von á dreng númer tvö í vor. 

Glæsileg bumba

Leikkonan og dansarinn Sólbjört Sigurðardóttir elskar óléttubumbuna sína og er stórglæsileg með hana. 

Pæjuafmæli ársins

Hlaðvarpsdrottningin Birta Líf Ólafs hélt upp á stórglæsilegt þrítugsafmæli. Bróðir hennar Aron Mola tróð upp ásamt Agli Ploder, Kristmundi Axel, Herra Hnetusmjöri og fleiri góðum í þessari stjörnum prýddu veislu. 

Meðal gesta voru auðvitað kollegi hennar og besta vinkona Sunneva Einars.

Og stjarnan Birgitta Líf.

Skíthrædd í Japan

Áhrifavaldurinn og bílapæjan Magnea Björg Jónsdóttir var skíthrædd við dýrin í þjóðgarði í Japan. 

Skvísumamma

Söngkonan Sylvía Erla býður spennt eftir barni og fór í algjöra skvísumyndatöku hjá Sögu Sig.

Ungstirni með allt á hreinu

Ungstirnið Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska, rokkar nafnalokk og veit alveg hvað hún er að gera. 

Skvísu-konudagur

Áhrifavaldurinn Selma Soffía birti pæjumyndir af Geysi en hún eyddi konudeginum þar með góðum skvísum.

Gasalega glöð með gusuna

Áhrifavaldurinn Steinunn Ósk var með fordóma fyrir gusu en tekur þá algjörlega til baka eftir að hafa loksins prófað. 

Á skíðum skemmti ég mér

Athafnakonan Sara Jasmín kann að njóta lífsins yfir veturinn í æðislegum snjógalla.

Hestastelpa

Áhrifavaldurinn og ofurpæjan Brynja Bjarna er algjör hestastelpa og skellti sér á bak í Koh Samui í Tælandi. Hún og kærasti hennar Arnar Gauti og fleiri vinir hafa verið úti í margar vikur og virðist hver dagur mikið ævintýri.

Elegant skál

Pílates pæjan Friðþóra birti elegant mynd af sér með kokteil.

Goðsögnin Björk

Að lokum ber að nefna okkar einu sönnu Björk sem sló í gegn á Brit-hátíðinni um helgina með Rosaliu. Það er bara ein Björk og áhorfendur á hátíðinni trylltust þegar hún tók erindið sitt í laginu Berghain á sviðinu. Vá og vá. 

