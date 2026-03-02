Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum

Veturinn mætti með stæl í liðinni viku og mars mánuður læddist sömuleiðis aftan að okkur. Daginn er tekið að lengja svo um munar og stjörnur landsins eru almennt að dreifa gleði og góðum víbrum á samfélagsmiðlum um þessar mundir.
Skíðaferðir, glamúr, ferðalög og auðvitað ástin einkenna jafnan Instagram um þessar mundir. Árshátíðir eru líka farnar á fullt og pæjulátunum eru engin takmörk sett. Þá eru ótal margir óléttir og mikið barnalán í gangi.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Grafíski hönnuðurinn og markaðsskvísan Embla Óðinsdóttir naut sín tönuð á Tenerife en hún fór á eyjuna grænu með óléttri vinkonu sinni Söndru Nótt í svokallað Babymoon, það er ferðalag áður en barnið fæðist.
View this post on Instagram A post shared by Embla Óðinsdóttir (@emblaodins)
A post shared by Embla Óðinsdóttir (@emblaodins)
Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir er alltaf að pæjast á Instagram á framandi slóðum.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
Leikaraparið Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir var á meðal þeirra sem gerði upp vinnuvikuna í notalegheitum í betri stofunni í World Class í Laugum. Mikið mæðir á Hilmi Snæ í Þjóðleikhúsinu þessa dagana í leikritinu Óresteiu og Völu Kristínu í móðurhlutverkinu en parið á saman níu mánaða gamla dóttur.
Ofurhlauparinn Mari Jarsk og hennar heittelskaði Njöddu skelltu sér í smá hvatvísi til Tælands og eru að njóta í botn en þau bíða eftir barni.
View this post on Instagram A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk)
A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk)
Mari segir ferðalagið þó líka minna sig á að Ísland sé best í heimi og mikil forréttindi fylgi því að búa á klakanum.
Söngkonan Sigga Ózk og Sigfús Jóhann hafa verið ástfangin í 1239 daga og því bar að fagna með kossamynd á Insta.
View this post on Instagram A post shared by 🎀 SIGGA ÓZK 🎀 (@siggaozk)
A post shared by 🎀 SIGGA ÓZK 🎀 (@siggaozk)
Húðdrottningin Helga Sigrún birti gellumyndir af sér í Suður-Ameríku en hún er nú komin heim eftir ferðalag þangað með sínum heittelskaða Jóni Davíð tískukóngi.
View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
Fasteignasalinn Móeiður Svala birti glansandi glæsilegar myndir frá Miami.
View this post on Instagram A post shared by Móeiður Svala (@moasva)
A post shared by Móeiður Svala (@moasva)
Dansarinn Sóley Þórunnardóttir birti einlæga myndasyrpu af hennar heittelskaða fótboltamanninum Daníel Guðjohnssen í tilefni af afmæli hans.
View this post on Instagram A post shared by Sóley Bára Þórunnardóttir (@soleythorunnar)
A post shared by Sóley Bára Þórunnardóttir (@soleythorunnar)
Markaðsstjórinn og þjálfarinn Sandra Björg Helgadóttir og fasteignasalinn Hilmar Arnarson eiga von á dreng númer tvö í vor.
View this post on Instagram A post shared by Sandra Björg Helgadóttir (@sandrahelga)
A post shared by Sandra Björg Helgadóttir (@sandrahelga)
Leikkonan og dansarinn Sólbjört Sigurðardóttir elskar óléttubumbuna sína og er stórglæsileg með hana.
View this post on Instagram A post shared by Sólbjört Sigurðardóttir (@solbjorts)
A post shared by Sólbjört Sigurðardóttir (@solbjorts)
Hlaðvarpsdrottningin Birta Líf Ólafs hélt upp á stórglæsilegt þrítugsafmæli. Bróðir hennar Aron Mola tróð upp ásamt Agli Ploder, Kristmundi Axel, Herra Hnetusmjöri og fleiri góðum í þessari stjörnum prýddu veislu.
View this post on Instagram A post shared by Birta Líf (@birtalifolafs)
A post shared by Birta Líf (@birtalifolafs)
Meðal gesta voru auðvitað kollegi hennar og besta vinkona Sunneva Einars.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Og stjarnan Birgitta Líf.
View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
Áhrifavaldurinn og bílapæjan Magnea Björg Jónsdóttir var skíthrædd við dýrin í þjóðgarði í Japan.
View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
Söngkonan Sylvía Erla býður spennt eftir barni og fór í algjöra skvísumyndatöku hjá Sögu Sig.
View this post on Instagram A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla)
A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla)
Ungstirnið Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska, rokkar nafnalokk og veit alveg hvað hún er að gera.
View this post on Instagram A post shared by Alaska1867 (@alaska_1867)
A post shared by Alaska1867 (@alaska_1867)
Áhrifavaldurinn Selma Soffía birti pæjumyndir af Geysi en hún eyddi konudeginum þar með góðum skvísum.
Áhrifavaldurinn Steinunn Ósk var með fordóma fyrir gusu en tekur þá algjörlega til baka eftir að hafa loksins prófað.
View this post on Instagram A post shared by Steinunn Ósk (@steinunnosk)
A post shared by Steinunn Ósk (@steinunnosk)
Athafnakonan Sara Jasmín kann að njóta lífsins yfir veturinn í æðislegum snjógalla.
View this post on Instagram A post shared by Sara Jasmin Sigurðardottir (@sarajasmin5)
A post shared by Sara Jasmin Sigurðardottir (@sarajasmin5)
Áhrifavaldurinn og ofurpæjan Brynja Bjarna er algjör hestastelpa og skellti sér á bak í Koh Samui í Tælandi. Hún og kærasti hennar Arnar Gauti og fleiri vinir hafa verið úti í margar vikur og virðist hver dagur mikið ævintýri.
View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
Pílates pæjan Friðþóra birti elegant mynd af sér með kokteil.
View this post on Instagram A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora)
A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora)
Að lokum ber að nefna okkar einu sönnu Björk sem sló í gegn á Brit-hátíðinni um helgina með Rosaliu. Það er bara ein Björk og áhorfendur á hátíðinni trylltust þegar hún tók erindið sitt í laginu Berghain á sviðinu. Vá og vá.
View this post on Instagram A post shared by Björk (@bjork)
A post shared by Björk (@bjork)