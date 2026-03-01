Salka Sól látin fara

Sölku Sól hefur verið gert að hætta með útvarpsþættina sína á Rás 2 eftir um sex ára skeið. Síðasta þættinum var útvarpað í morgun.
Í samtali við fréttastofu Vísis segist Salka vera virkilega svekkt en hún greinir einnig frá ákvörðuninni á Facebook.
„Ég hefði svo innilega viljað halda áfram að vakna með ykkur um helgar en ákvörðunin um að þættinum yrði ekki framhaldið á dagskrá Rásar 2 var ekki mín. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir öll skilaboðin og hlýleg orð í gegnum tíðina,“ segir Salka í færslu á Facebook.
Í stað Sölku verður Freyr Eyjólfsson áfram í útvarpinu en hans þáttur verður lengdur í kjölfar þess að þátturinn hennar Sölku rennur sitt skeið.
Þættirnir hófu göngu sína árið 2021 og í morgun var þeim síðasta útvarpað en hann var sá 220. í röðinni. Fyrst um sinn voru þættirnir á laugardagsmorgnum en voru seinna færðir yfir á sunnudaga. Samkvæmt fjölda ummæla undir færslu Sölku á Facebook var stór hópur fólks búinn að gera það að vana sínum að vakna með Sölku á sunnudagsmorgnum.
„Það voru búnar að vera breytingar í loftinu en ég var ekki 100 prósent á því hvort þátturinn yrði bara færður eða styttur eða hvað,“ segir Salka í samtali við fréttastofu.
„En svo var tekin ákvörðun að ég myndi hætta um mánaðamótin.“
Hún bætir við að það hafi verið rætt að minnka verktakavinnu um helgar og að þetta hafi á endanum verið niðurskurður sem varð til þess að ákvörðunin var tekin að hætta með þáttinn.
„Þetta kom mjög á óvart þessi ákvörðun, ég er mjög leið yfir þessu. Ég veit að þetta var vinsæll þáttur og fólk er strax byrjað að bregðast við þessu og senda tölvupósta.“
Salka segir einnig frá því að hún hafi lengi haft áhuga á því að vinna í útvarpi og að það sé sá miðill sem hafi heillað hana mest í gegnum tíðina. Hún segir einnig frá því í samtali við fréttastofu að mikil vinna hafi verið lögð í að gera þáttinn sem allra bestan fyrir hlustendur.
„Mér fannst ég vera að taka aðeins öðruvísi nálgun á útvarp heldur en hefur oft verið gert. Allir eru núna með alla tónlist í vasanum og geta hlustað á hvað sem er hvenær sem er. Þá hugsaði ég með mér hvernig ég gæti gert fyrir útvarp og reyndi að leggja mig fram við að fræða fólk og spila tónlist sem að það vissi ekki að það langaði að hlusta á.“
Þættirnir voru oftar en ekki með ákveðið þema en Salka segir það hafa verið hluta af hugmyndinni um að vekja áhuga fólks á því að hlusta á útvarp frekar en tónlist í símanum.
„Þegar fólk heyrir af ákveðnu þema fer það oft að hugsa „já bíddu, gæti verið að þetta lag komi þá í þættinum?“ og þannig get ég búið til forvitni svo það sé enn þá þess virði að hlusta á útvarpið.“