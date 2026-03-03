Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex S4S 3. mars 2026 13:27 Tinna Sigrún Pétursdóttir, markaðsstjóri S4S er í skýjunum með opnun vefverslunarinnar Lindex.is Vefverslun Lindex.is rúllar hressilega í gang en hún fór í loftið þann 1. mars. Pöntunum hreinlega rignir inn. „Já heldur betur, það hrannast inn pantanirnar og byrjaði áður en við fórum að auglýsa síðuna,“ segir Tinna Sigrún Pétursdóttir, markaðsstjóri S4S en opnun netverslunarinnar er fyrsta skrefið í uppbyggingu Lindex á Íslandi undir stjórn S4S. Tinna segir það greinilegt að fólk var orðið spennt og farið að bíða eftir að netverslunin opnaði á ný með ferskum og nýjum vörum. Undirbúningur fyrir þrjú ný verslunarrými í Kringlunni, Smáralind og á Glerártorgi á Akureyri stendur nú yfir sem stefnt er á að verði opnuð með vorinu. „Við vorum afar spennt að opna Lindex.is og hefja þannig nýjan kafla Lindex á Íslandi. Lindex vörumerkið hefur verið áberandi hér á landi og hefur verið frá byrjun eitt vinsælasta vörumerkið í mörgum vöruflokkum, sérstaklega barnafötum, undirfötum og náttfötum. Fólk fékk smá panikk um tíma, sérstaklega varðandi nærfötin, enda eru það vörurnar sem við sjáum að fara fyrst í vefversluninni,“ segir Tinna. Nýjar vörur koma nú vikulega inn og segir Tinna áherslu lagða á hraðan afhendingartíma. „Á Lindex.is bjóðum við upp á hraða og örugga þjónustu þar sem hægt er að fá pantanir afhendar samdægurs á höfuðborgarsvæðinu og innan tveggja daga á landsbyggðinni. Áhugasamir viðskiptavinir geta líka skráð sig í Lindex klúbbinn þar sem hægt verður að fylgjast með nýjustu fréttum og upplýsingum um tilboð og nýjar vörur,” segir Tinna. „Viðskiptavinir geta líka fundið allar Lindex vörur á Skór.is þar sem þú færð allt vöruúrval S4S þar inni. S4S mun halda viðskiptavinum vel upplýstum um gang mála varðandi opnanir á nýjum Lindex verslunum í vor. Tíska og hönnun Verslun Mest lesið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Bíó og sjónvarp Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Lífið Laufey og Collab í eina sæng Lífið Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Lífið Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Lífið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Fleiri fréttir Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Farðinn sem endurvekur þig Spilaðu golf allt árið með Evrópuferðum Stjörnukokkurinn Adam Dahlberg mætir á Lólu Öskursyngja ABBA lögin með áhorfendum Taktu þátt í konudagsleik Vísis Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Draumaferð til Kína um páskana Hárlos eftir fæðingu, tímabundið eða varanlegt? Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Sjá meira