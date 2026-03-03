Eva Laufey Kjaran, markaðs-og upplifunarstjóri Hagkaups segir að kauphegðun meðal ungs fólks sé að breytast er varðar snyrtivörur. Unglingar allt niður í 13 ára kaupa í auknum mæli sýrur og krem sem ætluð eru eldri húð. Á fermingarkvöldum Hagkaups er boðið upp á fræðslu fyrir börn og forráðamenn.
„Ég er enginn sérfræðingur í húðumhirðu en ég vinn í Hagkaup og við erum stór á snyrtivörumarkaði. Við sjáum að ungt fólk er að kaupa meira af snyrtivörum og sterkari vörur,“ segir Eva, unglingar séu undir mikilli útlitspressu.
„Ég öfunda þau ekki, það eru miklar kröfur á unglinga í dag. Þau fá allskyns skilaboð um hvernig þau eiga að líta út og sjá fólk á samfélagsmiðlum sem þau líta upp til sýna vörur og húðrútínur með mörgum skrefum sem hentar mögulega þeim sem eldri eru.
En af hverju ættu börn sem eru 13 eða 14 ára að bera á sig sýrur og sterk krem?
Okkur finnst það vera skylda okkar að fræða börnin og unglingana. Í Svíþjóð og Noregi eru sumar verslanir að setja aldurstakmark á krem en við erum ekki komin þangað. Við viljum einbeita okkur að aukinni fræðslu.“ segir Eva. Á fermingarkvöldum Hagkaups er farið rækilega yfir þessi mál.
„Við höfum haldið fermingarkvöld í 4 ár þar sem við bjóðum upp á fræðslu um húðumhirðu og bjóðum bæði forráðamönnum og börnum. Markmiðið er að auka fræðslu og vitund um virknina í sterkum húðvörum sem henta ekki ungu fólki.
Við biðjum krakkana í raun um að nota sem minnst því húðin þeirra er falleg og heilbrigð. Það er eðlilegt að vera með bólur á unglingsárum. Húðin er stærsta líffærið okkar og hún er lifandi, sýnum hana eins og hún er.
Í síðustu viku og þessari viku höfum við tekið á móti rúmlega 300 manns en við vorum með stóran viðburð í Reykjavík í síðustu viku sem gekk mjög vel. Næsti viðburður verður á Akureyri á fimmtudaginn,“ segir Eva og bætir við að fermingarkvöldin kosti ekkert.
„Við bjóðum upp á fræðsluna og þar hún Lilja Gísladóttir sem er hluti af markaðsteymi Hagkaups sem stýrir fræðslunni og gerir það einstaklega vel. Við höfum unnið þessi kvöld í samvinnu með Beautyklúbbnum og markmið okkar er einfalt: að skapa vettvang fyrir fræðslu og opna umræðu um húðumhirðu og sjálfsmynd ungs fólks. Við erum afar stolt af þessu verkefni og finnum sterkt fyrir því að þörfin er til staðar og því ætlum við að halda áfram,“ segir Eva að lokum.