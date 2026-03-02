Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 2. mars 2026 21:26 Jim Carrey tók við heiðursverðlaunum á César-kvikmyndahátíðinni í París síðasta fimmtudag. AP Skipuleggjendur César-kvikmyndahátíðarinnar, sem haldin er ár hvert í París, hafa slegið á sögusagnir um að Jim Carrey, stórleikari og heiðursverðlaunahafi hátíðarinnar, hafi ekki verið viðstaddur hana. Samsæriskenningar um að leikarinn hafi fengið eftirhermu til að mæta í hans stað á hátíðina hafa dreifst um netheima síðustu daga. Gregory Caulier, skipuleggjandi hátíðarinnar, sendi frá sér yfirlýsingu til dægurmálablaðsins Variety þar sem hann segir sögusagnirnar rangar og að Carrey hafi sýnt viðburðinum mikinn áhuga frá því í fyrrasumar. „Hann var í marga mánuði að æfa þakkarræðuna sína, sem hann flutti á frönsku. Auk þess bað hann mig um að aðstoða sig með framburð á vissum orðum,“ er haft eftir Caulier. Þá bendir hann á að tólf nánir fjölskyldumeðlimir og vinir hafi fylgt leikaranum til Parísar á hátíðina. Sjálfur hefur Carrey ekki tjáð sig opinberlega um samsæriskenningarnar. Tilefni sögusagnanna þykir vera breytt útlit leikarans, sem hefur haldið sig til hlés undanfarin ár. Förðunarfræðingurinn Alexis Stone, sem farðað hefur margar af helstu stjörnum Hollywood og sérhæfir sig í umbreytandi förðun, veitti orðrómunum byr undir báða vængi í gær þegar hann birti nærmyndir af Carrey á hátíðinni auk myndar af hárkollu og grímu sem líkist andliti Carrey á Instagram og skrifaði við myndina „Alexis Stone sem Jim Carrey í París.“ View this post on Instagram A post shared by Alexis Stone (@thealexisstone) Síðan þá hefur Marleah Leslie, útgefandi Carrey til margra ára, áréttað við bandaríska slúðurmiðilinn TMZ að vitaskuld hafi Carrey sjálfur verið við hátíðina í París og tekið á móti heiðursverðlaununum. Hollywood-stjörnur á borð við Megan Fox og Katy Perry hafa síðan brugðist við færslu Stone. „Ég má ekki við meiri kvíða núna, ég verð að fá að vita hvort þetta sé alvöru,“ segir sú fyrrnefnda í athugasemd. Málið hefur sömuleiðis vakið athygli hér á landi en undir færslu um málið í lokaða Facebook-hópnum Beauty Tips er að finna hátt í áttatíu athugasemdir. Í þaulæfðri þakkarræðu sinni á frönsku á fimmtudag minntist Carrey ýmissa brautryðjenda í franskri kvikmyndagerð og rakti tengsl sín við Frakkland en þaðan á hann forföður sem fluttist til Kanada, hvar Carrey fæddist. Bíó og sjónvarp Hollywood Frakkland Mest lesið Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Lífið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Lífið Laufey og Collab í eina sæng Lífið Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Bíó og sjónvarp Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Lífið Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Lífið Ástin blómstraði á sýningu Tolla Menning Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Lífið Fleiri fréttir Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Sjá meira