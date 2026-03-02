Bandaríska leikkonan Susan Sarandon segir umboðsskrifstofuna UTA hafa látið hana róa eftir að hún lýsti yfir stuðningi við Palestínu og síðan þá hafi reynst ómögulegt að fá hlutverk í Hollywood.
Sarandon var stödd á Spáni um helgina til að taka við viðurkenningu á Goya-verðlaunahátíðinni sem var haldin í Forum-byggingunni í Barcelona. Á blaðamannafundi ræddi Sarandon um yfirlýstan stuðning sinn við Palestínu og vandræðin sem hafa fylgt honum.
Sarandon mætti á þónokkur mótmæli til stuðnings Palestínu árið 2023. Á einum slíkum fundi sagði hún: „Það eru margir hræddir við að vera gyðingar í dag og fá að finna fyrir því hvernig það er að vera múslimi í þessu landi.“ Hún baðst seinna afsökunar en var þrátt fyrir það látin róa af umboðsskrifstofunni United Talents Agency, sem er ein sú stærsta í heiminum.
„Ég var rekin af umboðsskrifstofunni minni fyrir að mótmæla og tala opinskátt um Gasa, fyrir að biðja um vopnahlé og það varð ómögulegt fyrir mig að vera í sjónvarpinu. Ég veit ekki hvort það hefur breyst nýverið en ég gat ekki gert neinar stærri myndir, ekkert tengt Hollywood,“ sagði hún á blaðamannafundinum.
Sarandon samdi við tvær nýjar umboðsskrifstofur, United Agents í Bretlandi og Do MGMT á Ítalíu, og hún hafi aðallega unnið utan Bandaríkjanna síðan þá.
„Ég var að leika í mynd á Ítalíu og lék í leikriti í Old Vic [í Lundúnum] í nokkra mánuði. Ítalskur leikstjóri var að ráða mig en var sagt að gera það ekki. Svo núna sérhæfi ég mig í pínulitlum sjálfstæðum myndum með leikstjórum sem hafa ekki leikstýrt áður og myndum í Evrópu eða Ítalíu. Það er aðalástæðan fyrir því að ég hef ekki verið að vinna jafnmikið,“ sagði leikkonan.
Sarandon lék í fjórum myndum árið 2024 og einni árið 2025 sem voru allar teknar upp á fyrri hluta árs 2023 áður en UTA losaði sig við hana. Nýjustu fjórar kvikmyndirnar með Sarandon eru núna í eftirvinnslu, þar á meðal hin ítalska The Echo Chamber og sjálfstæðu myndirnar Unmerciful Good Fortune, Exit Right og The Accompanist sem er leikstjórnarfrumraun leikarans Zach Woods.
Sarandon var mjög tilfinningarík á fundinum, táraðist og talaði um „styrk og siðferðislegan skýrleika“ spænsku ríkisstjórnarinnar vegna stuðnings hennar við Palestínu síðustu ár.
„Að sjá stuðning Spánar og Spánarforseta við Gasa og að leikarar eins og Javier Bardem stígi fram með sterkri röddu er mikilvægt fyrir okkur í Bandaríkjunum,“ sagði leikkonan. Slíkt sæist ekki né heyrðist í Bandaríkjunum.
„Mér finnst persónulega að útrýming palestínsku þjóðarinnar sé hryllilegur glæpur og ég skammast mín að vera að borga fyrir það,“ sagði hún jafnframt.