Menning

Ástin blómstraði á sýningu Tolla

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var mikið fjör á opnun sýningar Tolla í Gallery Þulu.
Það var mikið fjör á opnun sýningar Tolla í Gallery Þulu. Eygló Gísla

Það var líf og fjör á sýningaropnun Tolla Morthens í Gallerý Þulu á dögunum. Margt var um manninn og listræn pör gerðu sér glaðan dag.

Tolli er fæddur árið 1953 og hefur fyrir löngu sett svip sinn á íslenskt myndlistarlíf. Verk hans hafa vakið athygli út fyrir landsteina og á níunda áratuginum gegndi hann lykilhlutverki í að kynna „nýja málverkið“ á Íslandi.

Þessi nýjasta sýning hans ber heitið Fingraför árstíðar. Dóttir hans Ásdís Þula rekur Gallerý Þulu og þau fegðinin hafa áður unnið saman að öflugum og skemmtilegum verkefnum. Daría Sól Andrews er sýningarstjóri. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun: 

Örn Tönsberg og dóttir hans Hekla.Eygló Gísla
Snorri Ásmundsson og Rúnar Guðbrands spjalla. Eygló Gísla
Valdemar Árni Guðmundsson glæsilegur.Eygló Gísla
Palli Banine ásamt Elísabet Long og góðri vinkonu.Eygló Gísla
Steinunn Óskarsdóttir var í góðum gír.Eygló Gísla
Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur ræðir við listamanninn.Eygló Gísla
Margt um manninn.Eygló Gísla
Tolli og Jón Ársæll.Eygló Gísla
Gunnar Þór Gíslason og Sólveig Ingólfsdóttir.Eygló Gísla
Sýningarstjórinn Daría Sól Andrews ásamt listamanninum Karen Ösp Pálsdóttir.Eygló Gísla
Kærustuparið Gunnar Ari Kristjánsson og Kristín Morthens listakona.Eygló Gísla
Kristín Morthens ásamt Clara Ganslandt sendiherra Evrópusambandsins og eiginmanni hennar Stephan Marquardt.Eygló Gísla
Ármann Reynisson alltaf smart.Eygló Gísla
Glæsilegur listunnandi.Eygló Gísla
Jakob Viðar Guðmundsson og Kristín Helgadóttir.Eygló Gísla
Steingrímur J. Sigfússon var í fíling.Eygló Gísla
Valdemar og Andri Snær fara yfir málin.Eygló Gísla
Árni Pétur og sonur hans.Eygló Gísla
Glæsilegir gestir.Eygló Gísla
Listamaðurinn Tolli var glaður með opnun.Eygló Gísla
Flott feðgin! Listamaðurinn Tolli og galleristinn Ásdís Þula.Eygló Gísla
Listamaður ræðir við Ólaf Arthúrsson og fjölskyldu.Eygló Gísla
Sýningar á Íslandi Myndlist Menning


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.