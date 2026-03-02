Ástin blómstraði á sýningu Tolla Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. mars 2026 12:31 Það var mikið fjör á opnun sýningar Tolla í Gallery Þulu. Eygló Gísla Það var líf og fjör á sýningaropnun Tolla Morthens í Gallerý Þulu á dögunum. Margt var um manninn og listræn pör gerðu sér glaðan dag. Tolli er fæddur árið 1953 og hefur fyrir löngu sett svip sinn á íslenskt myndlistarlíf. Verk hans hafa vakið athygli út fyrir landsteina og á níunda áratuginum gegndi hann lykilhlutverki í að kynna „nýja málverkið“ á Íslandi. Þessi nýjasta sýning hans ber heitið Fingraför árstíðar. Dóttir hans Ásdís Þula rekur Gallerý Þulu og þau fegðinin hafa áður unnið saman að öflugum og skemmtilegum verkefnum. Daría Sól Andrews er sýningarstjóri. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun: Örn Tönsberg og dóttir hans Hekla.Eygló Gísla Snorri Ásmundsson og Rúnar Guðbrands spjalla. Eygló Gísla Valdemar Árni Guðmundsson glæsilegur.Eygló Gísla Palli Banine ásamt Elísabet Long og góðri vinkonu.Eygló Gísla Steinunn Óskarsdóttir var í góðum gír.Eygló Gísla Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur ræðir við listamanninn.Eygló Gísla Margt um manninn.Eygló Gísla Tolli og Jón Ársæll.Eygló Gísla Gunnar Þór Gíslason og Sólveig Ingólfsdóttir.Eygló Gísla Sýningarstjórinn Daría Sól Andrews ásamt listamanninum Karen Ösp Pálsdóttir.Eygló Gísla Kærustuparið Gunnar Ari Kristjánsson og Kristín Morthens listakona.Eygló Gísla Kristín Morthens ásamt Clara Ganslandt sendiherra Evrópusambandsins og eiginmanni hennar Stephan Marquardt.Eygló Gísla Ármann Reynisson alltaf smart.Eygló Gísla Glæsilegur listunnandi.Eygló Gísla Jakob Viðar Guðmundsson og Kristín Helgadóttir.Eygló Gísla Steingrímur J. Sigfússon var í fíling.Eygló Gísla Valdemar og Andri Snær fara yfir málin.Eygló Gísla Árni Pétur og sonur hans.Eygló Gísla Glæsilegir gestir.Eygló Gísla Listamaðurinn Tolli var glaður með opnun.Eygló Gísla Flott feðgin! Listamaðurinn Tolli og galleristinn Ásdís Þula.Eygló Gísla Listamaður ræðir við Ólaf Arthúrsson og fjölskyldu.Eygló Gísla Sýningar á Íslandi Myndlist Menning Mest lesið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Bíó og sjónvarp Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Lífið Ástin blómstraði á sýningu Tolla Menning Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Lífið Salka Sól látin fara Lífið Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Lífið Jóhanna Vigdís greindist með MS Lífið „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Lífið Fleiri fréttir Ástin blómstraði á sýningu Tolla „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs Andrew á Louvre Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Forsetinn, fjölmiðlaskvísur og kempur í Borgarnesinu Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið „Ný sýn, nýr heimur“ Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Sjá meira