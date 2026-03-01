Draumalíf: Fékk Ísland á heilann átta ára Rakel Sveinsdóttir skrifar 1. mars 2026 08:01 Alondra Silva Munoz var aðeins átta ára þegar hún fékk Ísland á heilann og átján ára var hún búin að lesa Sölku Völku í spænskri þýðingu og læra íslensku þótt hún hefði aldrei komið til Íslands. Vísir/Vilhelm „Fimmtán ára las ég Sölku Völku eftir Halldór Laxness, þýdd á spænsku frá þýskri útgáfu sem var gefin út árið 1955,“ segir Alondra Silva Muñoz og hlær þegar hún rifjar upp nánast þráhyggjutengdan áhuga sinn á Íslandi og öllu sem íslenskt er. Strax sem barn! Eitthvað virtist segja hennar innri rödd að Ísland væri framtíðarlandið. Draumastaðurinn. „Árið 2012 kom ég hingað fyrst og man að strax á leiðinni frá flugvellinum smellti ég tugi mynda, mér fannst þetta svo stórkostlegt landslag,“ segir Alondra upphrifin. Þó eru felld tár í samtalinu. Því það að vera útlendingur á Íslandi getur líka verið erfitt. „Mamma kom og var hjá okkur í fimm mánuði,“ segir Alondra til dæmis um fyrstu mánuðina eftir að frumburðurinn fæddist. Alondra er innflytjandi frá Chile sem flutti til Íslands fyrir hartnær tíu árum síðan. Án tengslanets, og með óljósa framtíðarsýn. En búin að læra íslensku svo gott sem því aðeins 18 ára mótmælti hún háum skólagjöldum í Chile og talaði þá íslensku sem háskólanemi á tungumálabraut. Alondra var ein þeirra sem tilnefnd var til Stjórnvísisverðlauna á dögunum. Eini innflytjandinn á listanum sem er bæði jákvætt í bland við það að hægt er að spyrja: Hvers vegna eru almennt ekki fleiri innflytjendur að vekja athygli hjá atvinnulífinu almennt? En hvers vegna Ísland sem draumalandið? Í Áskorun fjöllum við um erfiðu málin en líka allt það jákvæða og góða sem getur byggt okkur upp eða hvatt aðra til dáða. Áskorun fjallar á mannlegan hátt um öll lífsins verkefni. Lítil stúlka í Suður Ameríku: Andora er fædd og uppalin í Chile og því nánast hinum megin á hnettinum að lesa Sölku Völku eftir Halldór Laxness og strax farin að dreyma um Ísland sem draumalandið. Sá Ísland í sjónvarpinuAlondra er fædd árið 1992 í Chile í Suður-Ameríku. Pabbi hennar er nokkuð þekktur í tónlistarbransanum ytra og hefur í gegnum tíðina unnið við tónlist fyrir þarlenda fjölmiðla. Útvarp og sjónvarp.„Ég er því alin upp við ákveðið sjálfstæði í starfi, því pabbi hefur alltaf starfað sjálfstætt og eflaust er ég með ákveðna frumkvöðlaeiginleika frá honum.“Alondra er yngst þriggja systkina.„Ég man enn hvenær áhuginn á Íslandi vaknaði. Ég var átta ára gömul og sá myndir af Íslandi í einhverjum heimildaþætti í sjónvarpinu. Þar var verið að tala við fólk frá Chile sem hafði farið þangað, að mig minnir, komið sér fyrir á Hellu,“ segir Alondra og bætir við:„Það er eins og ég hafi fengið Ísland á heilann eftir það!“Allt sem viðkom Íslandi fannst Alondru heillandi og þar sem þetta var nú um og eftir síðustu aldamótin var ekki jafn auðvelt að komast í upplýsingar á netinu eins og nú er.„Mér fannst myndirnar sem ég sá af landinu samt svo fallegar og þegar ég fór sem skiptinemi 17 ára með AFS-samtökunum óskaði ég eftir því að fara til Íslands,“ segir Alondra.Það gekk þó ekki eftir því á þeim tíma var AFS ekki með samninga við fjölskyldur hér til að taka á móti skiptinemum frá Chile.Alondra fór því til Portúgal en síðar nam hún málvísindi í Háskólanum í Chile þar sem hún sérhæfði sig í ensku og portúgölsku.Og ákvað um leið að læra íslensku.Hér má sjá myndband þar sem Alondra talar íslensku, 18 ára, án þess að hafa nokkurn tíma komið til Íslands!„Í Portúgal kynntist ég vinum frá Íslandi sem fannst auðvitað mjög merkilegt að ég til dæmis vissi allt um íslenska tónlist og fleira. Ég er ekki bara að tala um að ég hafi þekkt tónlist Bjarkar heldur var ég svo á kafi í íslenskri tónlist að ég nánast þekkti til tónlistarfólks sem þau þekktu ekki til,“ segir Alondra og hlær.Þessi tengsl urðu til þess að árið 2012 kom Alondra til Íslands í fyrsta sinn. Fékk gistingu hjá vinum og heimsótti þá sérstaklega Akureyri en einnig Hafnarfjörð, Húsavík, Dalvík og nærliggjandi svæði.Ég man enn eftir myndum frá Dalvík sem sýndu svo mikinn snjó að götuskiltin varla sáust upp úr snjósköflunum.“ Alondra lagði töluvert á sig til að komast til Íslands enda dýrt að ferðast og hún ekki af efnuðu fólki komin. Fyrst kom hún hingað árið 2012 og heimsótti þá sérstaklega Akureyri því þar átti hún vini sem hún kynntist þegar hún var skiptinemi í Portúgal. Flutningurinn til ÍslandsEftir þessa ferð til Íslands stækkaði draumurinn um Ísland enn meir.„Komandi frá millistéttarfólki í Chile þýddi samt að ekkert af þessu var auðvelt fyrir mig. Að ferðast hálfan hnöttinn í þessa ferð árið 2012 þýddi mikla vinnu og að spara pening í langan tíma til að komast,“ segir Alondra og bætir við:„Þegar ég lít til baka er samt eins og ég hafi nánast alla mína æsku verið að manifesta það að flytja til Íslands. Þetta voru svo sterkar taugar hjá mér og árið 2016 ákvað ég að sækja um meistaranám í Háskóla Íslands.“Staðfesting á inngöngu barst bréfleiðis í maí og þremur mánuðum síðar var Alondra búin að pakka innbúinu sínu og setja í geymslu hjá foreldrum sínum eða selja frá sér dót.Með ferðatöskurnar lagði hún aftur af stað til fyrirheitna landsins.En ég var mjög kvíðin. Því þetta var í fyrsta sinn sem ég var að ferðast og enginn var að sækja mig á flugvöllinn. Ég leigði herbergi til að byrja með og þetta voru vægast sagt mikil viðbrigði. Ég átti smá sparifé en vissi að það myndi duga skammt. Mitt fyrsta verkefni var því að leita mér að vinnu.“Alondra sótti um nám í Háskóla Íslands og flutti hingað árið 2016. Hún viðurkennir að hún var kvíðin; þetta var í fyrsta sinn sem hún ferðaðist og enginn að taka á móti henni á flugvellinum. Fyrsta verk var að finna sér vinnu með skóla en til að byrja með leigði hún sér herbergi.Vísir/VilhelmNýtt fyrirtæki var að fæðast á þessum tíma í ferðabransanum: Tröll Expeditions.Alondra fékk vinnu eftir eitt atvinnuviðtal.„Þetta var mjög ólíkt því sem ég átti að kynnast heima í Chile. Því í atvinnuviðtalinu var ég einfaldlega ráðin, mér réttur lykill að skrifstofunni og sagt að mæta klukkan sjö morguninn eftir,“ segir Alondra og hlær.Hjá sama fyrirtæki starfaði þá eiginmaður Alondru, Helgi Þorsteinsson lögmaður, sem nú hefur einnig tekið upp nafnið Silva.Við byrjuðum samt ekki saman strax. Hann var yfirmaður jöklaleiðsagnar og alltaf úti á landi. Ég hefði líka aldrei haft neinn tíma fyrir ástina á þessum tíma. Því þessi fyrstu tvö ár mín á Íslandi voru vægast sagt svakalega erfið.“Alondra er gift Helga Þorsteinssyni lögmanni, sem hefur einnig tekið upp nafnið Silva. Sonur þeirra heitir Thorsteinn Aucan og er fæddur árið 2020. Alondra og Helgi byrjuðu saman vorið 2019 og á neðri mynd tv. má sjá þau íslensku fjölskylduna í heimsókn í Chile.ÁskoranirAlondra er með yfir fimm þúsund manns á LinkedIn-síðunni sinni. Sem á Íslandi telst nokkuð fjölmennt enda LinkedIn samfélagsmiðill atvinnulífsins.„Í dag er ég virk rödd á LinkedIn um leiðtogahugsun og fjölbreytileika. Þar hef ég byggt upp samfélag þar sem fólk fylgist með, tekur þátt í umræðunni og er Top Voice á miðlinum,“ segir Alondra en þess má geta að Alondra talar og skrifar mjög góða íslensku, hlaut íslenskan ríkisborgararétt í fyrra og hefur nú útskrifast með MBA úr HR líka.Fyrir tíu árum síðan var staðan þó allt öðruvísi.„Ég vann frá morgni til kvölds og þegar ég kom heim hélt ég áfram að vinna því þá þurfti ég að sinna meistaranáminu. Um helgar og á öðrum frítímum var ég síðan að sinna stjórnarhlutverki mínu hjá AFS samtökunum.“Að pæla eitthvað í ástinni á þessum tíma hefði einfaldlega ekki verið hægt.Þó kom að því að vorið 2019 tóku Alondra og Helgi saman og í október 2020 fæddist þeim sonurinn Thorsteinn Aucan Helgason Silva.Covid þá í gangi.„Mér fannst þetta erfiður tími. Því þegar ég lít til baka sé ég hvernig það hjálpaði mér í gegnum erfiðasta skaflann fyrstu tvö árin að vera svona ung og frökk og hugrökk; til í allt. Drifkrafturinn var svo mikill og ég einfaldlega lét vaða í hvað sem er,“ segir Alondra.Sem á liðnum árum hefur tengst frumkvöðlaumhverfinu sérstaklega, til dæmis starfað hjá Beedle, Kaptio og International Carbon Registry.„Um tíma ferðaðist ég mikið vegna vinnunnar og þar sem maðurinn minn er að vinna líka mjög mikið, fengum við spænskumælandi aupair til okkar um tíma.“Myndir frá Shanghai, San Fransisco, Berlín og Grikklandi eru dæmi um myndir úr ferðum sem Alondra hefur farið í vegna vinnu eða sem fyrirlesari. Að eignast barn í Covid, búa langt frá heimahögum og ferðast síðan mikið með ungbarn heima og aupair var erfiður tími.Að eignast sitt fyrsta barn í heimsfaraldri og vera langt frá heimahögunum tók þó á.Ég grét í símanum við mömmu, sem pakkaði nánast strax niður í ferðatösku og lagði af stað í mjög langt og flókið ferðalag því það var ekki auðvelt á þessum tíma að ferðast á milli landa. Hvað þá á milli heimsálfa eins og hún gerði í miðju Covid,“ segir Alondra og lýsir því hvernig mamma hennar hafi loks lent í ársbyrjun 2022 á Íslandi: Nánast útlítandi eins og í geimbúning á leið til tunglsins.„Það hjálpaði mér mikið að hafa mömmu hjá mér og mér fannst erfitt þegar hún fór. En þegar ég var farin að vinna á fullu og ferðast vegna vinnunnar fór mér að líða illa yfir því hvað ég var mikið í burtu frá syni okkar,“ segir Alondra og er hálfmeyr.Bad Bunny og OfurskálinAlondra hefur veitt samtökunum Women Tech Iceland forstöðu, er varafulltrúi hjá Samfylkingunni og situr enn í stjórn AFS.Í fyrri störfum hefur Alondra líka ferðast mikið. Nefnir ferðalög til Kína, Berlínar, London og fleiri staða.„Þegar ég horfi til baka held ég að fyrstu tvö árin á Íslandi hafi verið erfiðust en á sama tíma skemmtilegasti tíminn. Að eignast barn í heimsfaraldri var hins vegar ákveðið raunveruleikatékk. Helgi er úr sveit og því býr fjölskyldan hans ekki hér nálægt og mín fjölskylda var úti. Að vera ung og ein heima með ungbarn er oft mjög erfitt fyrir konur,“ segir Alondra og án efa margar mæðurnar sem kinka kolli yfir þessari lýsingu.Á dögunum var Alondra tilnefnd til Stjórnvísisverðlauna, eini einstaklingurinn erlendis frá. Til viðbótar við námið í Háskóla Íslands, hefur Alondra lokið MBA námi frá HR og í fyrra fékk hún íslenskan ríkisborgararétt.Að vera íslenskur ríkisborgari erlendis frá felur í sér alls kyns áskoranir. En tækifæri líka.„En mér hefur tekist þetta og það mjög vel. Um tíma var það meira að segja þannig að það var einhver snjóbolti sem fór að rúlla og ég var fengin í hvert viðtalið á fætur öðru. Var allt í einu orðin einhvers konar talsmaður fyrir innflytjendur hér og meira að segja flogið til Grikklands og fleiri staða til að vera með erindi sem fyrirlesari,“ segir Alondra og brosir.Alondra segir það alveg koma til greina að flytja út einhvern tíma.„Við sjáum fyrir okkur að búa í Chile einhvern tíma. Sonur okkar á rætur þangað líka og það væri gaman að hann myndi kynnast þeim,“ segir Alondra en bætir við:„Okkur fyndist líka koma til greina að búa annars staðar. Ég er nú þegar með þrjár meistaragráður og myndi því gjarnan vilja að frekara nám væri tekið annars staðar.“Í augnablikinu er þó ekkert á döfinni að flytja eitt eða neitt. Eiginmaðurinn er á fullu að byggja upp sitt fyrirtæki á Íslandi og Alondra er bjartsýn á sinn eigin starfsframa; sátt við sitt og stolt af því sem þegar hefur áunnist.Alondra fékk gæsahúð þegar hún heyrði Bad Bunny segja í atriðinu sínu á Ofurskálinni að ástæðan fyrir því að hann væri þar sem hann er í dag, væri einfaldlega sú að hann hefði aldrei hætt að hafa trú á sér, sama hversu erfiðir hlutirnir hafa orðið. Alondra segir það eiga vel við þegar hún lítur sjálf til baka, allt frá því hún var átta ára og sá Ísland fyrst í sjónvarpinu.Vísir/Vilhelm„Ég fékk gæsahúð af setningu sem Bad Bunny sagði á Ofurskálinni þegar hann kom þar fram um daginn því mér finnst hún svo lýsandi fyrir því hvernig mér líður. Til dæmis í kjölfar þess að fá svona tilnefningu eins og hjá Stjórnvísi, sem fékk mig til að líta yfir farinn veg,“ segir Alondra og vísar þar í hinn spænskumælandi tónlistarmann sem í dag telst einn vinsælasti tónlistarmaður heims.Þegar Bad Bunny kom fram á Ofurskálinni sagði hann meðal annars: Skýringin á því að ég er komin alla leiðina hingað er að ég hef aldrei efast um sjálfan mig. 