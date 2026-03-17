Lífið

Svona gekk Sindra Sindrasyni í bílprófinu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sindri tók skriflega prófið sem hefur oft vafist fyrir fólki.
Sindri tók skriflega prófið sem hefur oft vafist fyrir fólki.

Hvað kostar að taka bílpróf í dag? Hvað þarf að taka marga ökutíma og hversu margir falla á bóklega prófinu sem mörgum finnst hálfkvikyndislegt.

Sindri Sindrason skellti sér sjálfur í Ökuskóla 3 og tók bílprófið. Sindri hefur sjálfur keyrt í þrjátíu ár og taldi sig hæfan í að rúlla upp prófinu.

Þuríður Berglind Ægisdóttir, formaður Ökukennarafélags Íslands, segir að það kosti rúmlega þrjú hundruð þúsund krónur að taka bílpróf með öllu.

Miðað er við tíu ökutíma til að fá æfingaakstur og síðan 15 tíma fyrir verklega prófið. Árið 2025 féllu um 57 prósent á skriflega hlutanum og rétt rúmlega sextíu prósent árið 2024.

Í Íslandi í dag í gærkvöldi tók Sindri sjálfur bílprófið og náði hann að svara 43 spurningum rétt af 50. Hann féll því eins og sjá má hér að neðan.

Ísland í dag Bílpróf Bílar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.