„Þetta var alltaf stóri draumurinn“

„Það er eiginlega bara í dag sem ég er að ná að setjast niður með þessu öllu saman,“ segir förðunarfræðingurinn Auður Jónsdóttir sem hefur verið búsett í Los Angeles síðastliðinn áratug. Síðastliðinn mánuð hefur hún fylgt Laufeyju Lín í Evróputúr stjörnunnar og farðað hana sem hún segir algjört draumaverkefni. Blaðamaður ræddi við Auði um þetta spennandi verkefni og tímamót í hennar lífi.
Auður er fædd árið 1989 og hefur komið víða við í förðunarbransanum vestanhafs.
„Það er pínu klikkað að hafa verið áratug í LA. Ég var 27 ára og ég er rosalega glöð að ég hafi ekki verið yngri, ef ég hefði til dæmis verið tvítug er ég ekki viss um að ég hafi meikað þetta. LA getur gleypt mann.
En þegar ég flutti út sagði ég við sjálfa mig að ég ætlaði að gefa þessu tíu ár og svo myndi ég taka stöðuna, sjá hvort þetta væri að ganga upp og hvort ég væri ánægð og hamingjusöm.“
Það er Auður sannarlega í dag en þetta ár hefur verið einstaklega örlagaríkt hjá henni.
„Ég var búin að ákveða að ef mér þætti þetta enn þess virði ætlaði ég að vera áfram úti. Auðvitað tekur á að vera svona langt í burtu frá öllum sem ég elska en þetta er draumur sem ég verð að fylgja.“
Fyrsti dagur tónleikaferðalags Laufeyjar markaði tíu ára LA afmæli Auðar. Þær eru báðar búsettar í Los Angeles og kynntust í gegnum sameiginlega vini.
„Alexandra Sif sem vinnur hjá Spotify úti tengdi okkur fyrir einhverjum árum, þá var Laufey nýflutt út til LA og okkur Íslendingum tekst líka alltaf að vinna hvert annað þegar við búum erlendis.
Við vorum búnar að vera tengdar í gegnum samfélagsmiðla í nokkur ár og síðustu jól hafði hún samband við mig því hana vantaði förðunarfræðing á Íslandi en við vorum báðar hér heima þá.“
Þegar komið var að heimferð Auðar tók lífið skemmtilega U-beygju.
„Ég var að setjast upp í flugvél heim til LA þegar ég fæ skilaboð frá Júníu Lín sem er hennar listræni stjórnandi og hún spyr hvort ég sé til í að koma með þeim í Evróputúr,“ segir Auður og brosir en fyrirspurnin hefur eflaust gert langt ferðalagið skemmtilegra.
Auður hefur verið í alls kyns spennandi verkefnum, bæði í kvikmyndum og þáttum og fyrir stórar tískuherferðir, þar á meðal fyrir Kim Kardashian.
Þetta er þó í fyrsta sinn sem hún tekur þátt í tónleikaferðalagi.
„Ég verð að viðurkenna að ég fékk smá hnút í magann fyrir þetta fyrst.
Ég er að læra að treysta sjálfri mér hundrað prósent og hafa trú á mér en maður hugsar óumflýjanlega hvort maður muni ekki örugglega gera þetta eins vel og mögulegt er.
Svo var ég líka bara að hugsa hverju ég ætti eiginlega að pakka fyrir svona verkefni og bara hvernig þetta gengi fyrir sig,“ segir Auður brosandi og bætir við:
„Það er bara svo ótrúlega mikill heiður að fá að taka þátt í þessu stórkostlega verkefni.
Það er eiginlega bara í dag sem ég er að ná að setjast niður með þessu öllu saman. Það er búið að vera svo gefandi og skemmtilegt að skora á sjálfa mig og traustið er ómetanlegt.
Starfið mitt snýst svo mikið einmitt um traust, þetta er svo persónuleg vinna. Ég er náttúrulega bara í augnkróknum á henni og þetta verður að vera gott match.“
Hún segir smá sambærilegt að finna sér maka og finna rétta förðunarfræðingin.
„Tengingin verður að vera góð og þér verður auðvitað að líða þægilega.
Ég gleymi því aldrei þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í LA þá var ég með hálfgerðan mentor minn sem sagði mér að ég gæti verið hæfileikaríkasti förðunarfræðingur í heimi en ef ég hefði ekki róandi nærveru og gæti verið svolítið kamelljón þá væri þetta starf ekki fyrir mig.
Ég hugsaði bara okei einmitt nú verð ég að passa vel að ég sé skemmtileg,“ segir Auður og skellir upp úr en það hefur augljóslega gengið mjög vel hjá henni og nærvera hennar er einstaklega þægileg.
Hún segir innblásturinn fyrir þessu verkefni með Laufeyju koma úr ýmsum áttum tengdum þeim ævintýraheimi sem einkennir Laufeyju sem listakonu.
„Ég var búin að vera lengi að fylgjast með henni og maður fær mikinn innblástur bara frá því.
Svo er Júnía listrænn stjórnandi þannig þetta er mikið samtal okkar allra á milli í bland við litina, búningana, umhverfið, sviðsmynd, dansara, auðvitað tónlistina og allt þar á milli.
Þetta er dans sem maður þarf að finna taktinn á, að eiga í samtali og leyfa eigin sköpunargleði að njóta sín,“ segir Auður og bætir við að hún fái mikið frelsi til að farða á hennar hátt sem sé verðmætt.
„Fyrstu fimm tónleikana var ég að prófa eitthvað nýtt alla daga og svo lendir maður á því sem manni finnst virka best. Það er ótrúlega margt sem þarf að taka inn í myndina á svona stóru sviði og förðunin verður auðvitað að sjást.“
Hún segir hópinn í kringum Laufeyju vera eitthvað indælasta teymi sem hún hefur unnið með.
„Allir eru svo yndislegir og mér finnst það líka segja svo mikið um Laufeyju, því auðvitað eru flestir þarna handvaldir í kringum hana.
Það segir svo mikið um manneskju hverjir eru í hennar teymi og það hefur verið algjör draumur að ganga inn í þetta verkefni.“
Á þessum tímamótum spyr blaðamaður hvort hún hafi haft einhver háleit markmið þegar hún flutti fyrst út.
„Það var nákvæmlega þetta sem ég er að gera núna. Þetta var alltaf stóri draumurinn, það er klikkun að pæla í því. Ég á marga vini í kvikmyndabransanum og prófaði það um tíma en fannst það ekki vera fyrir mig.
Ég sagði fyrir mörgum árum við þá að mig langaði mest að fara á tónleikaferðalag með artista og þeim fannst það klikkun.
Þessi draumur hefur bara alltaf fylgt mér og tónlist hefur alltaf spilað veigamikið hlutverk í mínu lífi, ég elska tónlist og allar tilfinningarnar og allan heiminn í kringum hana.
Að fá að gera þetta svo með íslenskri tónlistarkonu, ég hefði varla þorað að leyfa mér að dreyma um þetta.
Stundum hugsa ég bara hvernig endaði ég eiginlega hér og hvernig er ég svona heppin.“
Förðun Laufeyjar hefur vakið athygli og lof á samfélagsmiðlum þar sem hún bókstaflega glitrar óaðfinnanlega á sviðinu.
„Það er ótrúlega dýrmætt að fá þessi viðbrögð. Ég fór í hádegismat með foreldrum mínum um helgina og pabbi, sem er læknir á Landspítalanum, er kannski ekki mikið að velta förðuninni sem ég geri fyrir sér en hann hafði orð af því að hafa fundist þetta glimmer þarna á augunum rosalega flott.
Þegar pabbi tekur eftir einhverju veit maður að maður er að gera eitthvað skemmtilegt,“ segir Auður og hlær en hún segir foreldra sína stuðningsríka.
„Þau eru spennt fyrir mína hönd og vita hvað ég hef unnið lengi að þessu í gegnum mikið hark. Auðvitað hafa í gegnum tíðina komið dagar í LA þar sem ég hugsa bara: Afhverju flutti ég hingað?
Þetta hefur oft verið ótrúlega erfitt og maður hefur velt því fyrir sér hvort þetta myndi yfir höfuð ganga upp hjá mér. Svo stendur maður á tímamótum sem þessum, að upplifa drauminn sinn og allt harkið er þess virði,“ segir þessi lífsglaða og hæfileikaríka dama að lokum.
„Ástríða mín fyrir fólki hefur alltaf verið miklu stærri en fyrir vinnunni endilega sem slíkri. Það er svo mikilvægt að láta manneskjunni líða eins vel og henni getur liðið í stólnum hjá manni,“ segir förðunarfræðingurinn Auður Jónsdóttir, sem hefur verið búsett í Los Angeles síðastliðið sjö og hálft ár og unnið þar að fjölbreyttum og spennandi verkefnum. Blaðamaður hitti hana í kaffi og fékk að heyra nánar frá hennar lífi.