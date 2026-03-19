Spacey sleppur við dómsalinn með sátt við þrjá menn Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. mars 2026 10:59 Kevin Spacey hefur gengið brösuglega að byggja upp ferill sinn á ný eftir að hafa verið sakaður um kynferðisofbeldi af fjölmörgum mönnum. Getty Leikarinn Kevin Spacey hefur gert sátt við þrjá menn sem sökuðu hann um kynferðisofbeldi. Málið átti að fara fyrir dómara í Lundúnum síðar á þessu ári en ekki verður af því. Fjöldi karlmanna steig fram í MeToo-bylgjunni og sakaði Spacey um kynferðisbrot en málin hafa ýmist verið felld niður eða hann sýknaður. Breska ríkisútvarpið greinir frá sáttinni en frekari upplýsingar um hana liggja þó ekki fyrir. Mennirnir sögðu Spacey hafa brotið á sér á árunum 2000 til 2013 en Spacey var listrænn stjórnandi Old Vic-leikhússins í Lundúnum frá 2003 til 2015. Einn þeirra sem ásakaði Spacey er leikarinn Ruari Cannon, sem afsalaði sér rétti sínum til nafnleysis, gerði sátt við Old Vic-leikhúsið vegna málsins fyrr í þessum mánuði. Hann sakaði Spacey um að hafa brotið á sér í eftirpartýi leikhússins á Savoy-hótelinu og við leikhúsbarinn fleiri en einu sinni. Cannon var hluti af heimildarmyndinni Spacey Unmasked sem Channel 4 og HBO gáfu út 2024. Sjá einnig: „Mun ekki halla mér aftur og leyfa deyjandi sjónvarpsstöð að ráðast á mig“ Hinir tveir mennirnir eru nafnlausir en sökuðu Spacey um sambærileg brot. Annar þeirra sagði Spacey hafa brotið á honum tólf sinnum frá 2000 til 2005 en hinn sagðist hafa kynnst leikaranum í vinnustofu Old Vic árið 2008 og þolað „andlegan skaða og fjárhagslegt tap“ eftir að Spacey braut á honum. Spacey hefur alla tíð neitað öllum ásökunum mannanna. Spacey var sýknaður árið 2023 af öllum ákærum um kynferðisbrot gegn fjórum breskum karlmönnum sem sögðu leikarann hafa brotið á þeim með hann var listrænn stjórnandi Old Vic-leikhússins. Ári áður en Spacey var sýknaður í Lundúnum hafði hann verið sýknaður í New York af ásökunum um að hafa reynt að nauðga leikaranum Anthony Rapp þegar sá síðarnefndi var táningur á tíunda áratug síðustu aldar. Spacey hefur reynt að byggja upp ferill sinn á ný frá því hann var sýknaður, leikið í smærri myndum og verið gestur á hátíðum víða um heima. Hann sagðist í fyrra vera heimilislaus, búa á hótelum og vera á barmi gjaldþrots. Líkti Spacey hlutskipti sínu við leikara sem voru bannaðir úr Hollywood vegna herferðar McCarthy gegn meintum kommúnistum. Weinstein hefur afplánað um fimm ár af 39 ára dómi. 9. desember 2025 12:11 Mætti í sjónvarpið eftir nokkurra ára hlé og segist hafa lært sína lexíu Kevin Spacey segist hafa lært sína lexíu og segist vilja komast aftur til vinnu í leiklistarbransanum. Leikarinn mætti í sitt fyrsta sjónvarpsviðtal í áraraðir til að ræða málið. 21. maí 2024 22:22 Stjörnurnar vilja Spacey úr sjö ára útlegð Hollywood stjörnur vilja að leikarinn Kevin Spacey fái að snúa aftur í bransann og leika að nýju eftir sjö ára útlegð, eins og því er lýst. Leikarinn hefur ekki leikið síðan árið 2017 þegar ungir menn í Bretlandi og í Bandaríkjunum stigu fram og hann var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn þeim á barnsaldri en síðar sýknaður. 16. maí 2024 10:53 Lífið Ástrós getur elskað fleiri en einn í einu: „Hvernig hefurðu tíma í þetta?“ Lífið Laufey sigursælust og Todmobile heiðruð Tónlist Gæðastund með gæðablóðum Lífið Áhrifamestu augnablikin í Kórnum: Flókin líkamsímynd, Bieber-aðdáun og sungið á íslensku Tónlist Hollywood-stjarna blastar íslenskri hljómsveit Lífið Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Lífið samstarf Hringdu kannski-stjarnan orðin mamma Tónlist „Þetta var alltaf stóri draumurinn“ Lífið Fleiri fréttir Senn kemur Zendaya: Sturlaðar stiklur fyrir Dune III og Köngulóarmanninn Færðu Penn Óskar fyrst hann missti af hátíðinni Sjöunda jafnteflið á 98 árum Bæði fyrsta konan og svarta manneskjan til að vinna One Battle After Another bar sigur úr býtum Hulunni svipt af Taskmaster Hvernig fer Óskarinn? Teboð með Ryan Gosling og helstu skvísunum í Smárabíói Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Stikla úr Jóhönnu af Örk Gagnrýndi Tarantino fyrir n-orðið og fékk gusuna yfir sig Bruce Campbell með ólæknandi krabbamein Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Sjá meira