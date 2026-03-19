Þegar kvikmyndagerðar- og tónlistarfólk kemur saman gerast ótrúlegir hlutir Boði Logason skrifar 19. mars 2026 12:34 „Ég hvet íslenskt tónlistarfólk til að halda áfram að gera vídeó," sagði Erlendur Sveinsson leikstjóri þegar hann tók við hlustendaverðlaununum fyrir myndband ársins. Myndband ársins 2026 að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957 er við lagið Vopn með Birni og Aron Can í leikstjórn Erlendar Sveinssonar. Erlendur tók við verðlaununum og sagði ótrúlega hluti gerast þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk kæmi saman. Tónlistarmyndbönd eigi nú ákveðna endurkomu. „Mér finnst eins og þau séu að koma til baka. Ég hvet íslenskt tónlistarfólk til að halda áfram að gera vídeó og ykkur hlustendur til að halda áfram að horfa á góð tónlistarmyndbönd því þegar kvikmyndagerðarfólk og tónlistarfólk koma saman geta ótrúlegir hlutir gerst." Klippa: Mynband ársins 2026 að mati hlustenda Hlustendaverðlaunin 2026 fóru fram með með þeim hætti í ár að starfsfólk Bylgjunnar og FM957 komu sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. Þetta eru fyrstu Hlustendaverðlaun Erlendar en annars er hann margverðlaunaður kvikmyndagerðarmaður með MFA-gráðu í leikstjórn frá Columbia-háskóla. Á Imdb.com segir að stuttmyndir hans hafa verið sýndar á fjölda alþjóðlega viðurkenndra kvikmyndahátíða, svo sem Aspen Shortsfest, Palm Springs Shortsfest og Odense International Film Festival. Erlendur er Fulbright-styrkþegi, fyrrverandi þátttakandi í Berlinale Talent Campus, hefur tvisvar verið valinn „Vimeo Staff Pick" og hlaut Vimeo Staff Pick-verðlaunin á Aspen Shortsfest árið 2019. Erlendur hefur meðal annars leikstýrt tónlistarmyndböndum hljómsveita eins og Of Monsters and Men. Þessi voru tilnefnd: Auk Vopns voru eftirfarandi tilnefnd til myndbands ársins: Gef þér Allt með Patrik ft. Luigi í leikstjórn Orra Guðmundssonar, Iceguys 4 life með Iceguys í leikstjórn Allan Sigurðssonar, Hennesar Þórs Arasonar og Hannesar Þórs Halldórssonar, Við eldana með Stuðlabandinu í leikstjórn Ásgeirs Helga Þrastarsonar og Fannars Freys Magnússonar, Lungu með Valdimar í leikstjórn Óskars Kristins Vignissonar, Lífstíll með Flóna og Birni í leikstjórn Arons Mola og Konráðs Bjarts, Meira Frelsi með Háska ft Luigi í leikstjórn Rúnars Inga Guðmundssonar og Odds Klöts Ólafssonar og Þrek og Tár með Creature of habit og Ómari Guðjóns í leikstjórn Gests Sveinssonar. Í ár eru veitt verðlaun í sjö flokkum og hlustendur ákveða hverjir sigra í hverjum flokki. Kosning fór fram á Vísi í febrúar. Hlustendaverðlaunin FM957 Bylgjan Sýn Tengdar fréttir Herra Hnetusmjör er söngvari ársins Hlustendaverðlaunin 2026 fara fram með óhefðbundnu móti í ár þar sem starfsfólk Bylgjunnar og FM957 koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. 17. mars 2026 18:01