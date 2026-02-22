Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 19:03 Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir er sálfræðingur frá Háskóla Íslands og para- og kynlífsráðgjafi frá Michigan Háskóla. Lesendur geta sent spurningu til hennar í forminu hér fyrir neðan. Getty/vísir Í síðasta pistli spurði ég lesendur sem eru í langtímasambandi út í sjálfsfróun. Mig langaði að vita hvort þau væru að fróa sér saman, í sitthvoru lagi eða stundi ekki sjálfsfróun. Ég heyri reglulega umræður um að þörfin fyrir sjálfsfróun ætti að minnka ef þú ert í langtímasambandi. Svörin ykkar benda til þess að svo sé ekki. Af þeim 2.682 sem svöruðu stunda rúmlega 90% sjálfsfróun án maka, á meðan aðeins 6% stunda sameiginlega sjálfsfróun með maka. Hér fyrir neðan má sjá nákvæmari tölur: Hafa ber í huga að þessi svör endurspegla aðeins þá lesendur Vísis sem gáfu sér tíma til að svara þessari könnun og því er ekki hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum. Þessi könnun endurspeglar nokkuð vel niðurstöður nýlegrar rannsóknar frá Noregi. Í henni kom fram að sjálfsfróun væri algeng meðal fólks í langtímasambandi. Þar kom í ljós að 66% kvenna og 84% karla stunduðu sjálfsfróun síðastliðinn mánuð. Flestar konur stunduðu sjálfsfróun 2-3 sinnum í mánuði en meðal karla var algengara að þeir fróuðu sér 2-3 sinnum í viku. Algengara er að pör stundi sjálfsfróun í sitthvoru lagi en saman. Þó eru vísbendingar um að sameiginleg sjálfsfróun sé algengari nú en áður. En getur sjálfsfróun haft áhrif á kynlíf? Langoftast veldur sjálfsfróun ekki vanda í kynlífi. Flest pör sækja í sjálfsfróun sem viðbót við það kynlíf sem þau stunda. Þó kemur fyrir að of mikil sjálfsfróun eða það hvernig hún er stunduð getur valdið vandræðum í kynlífi. Allt frá því að eiga erfitt með að fá fullnægingu án þess að horfa á klám yfir í að vera lengi að fá fullnægingu í kynlífi, því aðstæður í sjálfsfróun og kynlífi eru svo ólíkar. Hvernig komum við í veg fyrir að sjálfsfróun hafi neikvæð áhrif á kynlíf? Ýmislegt þarf að hafa í huga til að passa upp á að sjálfsfróun eða sú tækni sem þar er notuð valdi ekki vanda í kynlífi. Í fyrsta lagi er gott að skoða þann tíma sem fer í sjálfsfróun. Ef mjög mikill tími fer í sjálfsfróun eða ef hún er notuð til að forðast nánd og kynlíf getur það skiljanlega truflað kynlíf með maka. Síðan er gott að skoða hvernig þú beitir þér í sjálfsfróun. Ef þú hefur vanið þig á ákveðna örvun, ákveðinn hraða eða tilteknar aðstæður í sjálfsfróun getur það leitt til vanda í kynlífi. Kynlíf getur sjaldnast líkt alveg eftir því sem þú hefur vanið þig á í sjálfsfróun. Sjá alla pistla Aldísar Það er mikilvægt að stunda sjálfsfróun á fjölbreyttan hátt. Með því að stunda sjálfsfróun á fjölbreyttari hátt dregur þú úr líkunum á því að sjálfsfróun fari að valda kynlífsvanda eins og risvanda eða fullnægingarvanda. En hvernig aukum við fjölbreytni í sjálfsfróun? Stundar þú sjálfsfróun út frá löngun? Ef það er leiði, vani, vanlíðan eða annað sem keyrir áfram sjálfsfróun er fínt að gera þá breytingu að tengja betur saman kynlöngun og sjálfsfróun með því að fróa þér þegar þú finnur fyrir löngun. Ef þú vilt geta stundað kynlíf/sjálfsfróun án þess að horfa á klám er gott að sleppa því stundum og nota ímyndunaraflið, lesa eða hlusta á erótískar sögur. Það er fínt að endurskoða tæknina: Þú gætir fróað þér með múffu eða notað aðra hönd en vanalega. Ef þú hefur alltaf notað unaðstæki í sjálfsfróun væri hægt að prófa sjálfsfróun án tækja stundum. Ekki flýta þér að klára. Gefðu þér tíma til að njóta og byggja upp unað. Að nota öndun og slaka á grindarbotni er góð leið til að vera meðvitaðri um líkamann. Það getur verið gott að skoða hvort líkaminn sé mjög spenntur eða hvort þú haldir niðri andanum í sjálfsfróun. Æfðu þig í að taka ekki eins fast utan um liminn. Með tímanum getur of þétt grip leitt til þess að erfiðara verður að fá fullnægingu með maka. Of þétt grip getur dregið úr næmni og þá finna sum fyrir auknum frammistöðukvíða í kynlífi í kjölfarið (Death Grip Syndrome). Ef þú hefur áhyggjur af því að sjálfsfróun sé farin að hafa neikvæð áhrif á kynlíf, prófaðu að nálgast það með forvitni frekar en gagnrýni. Byrjaðu á því að skoða hvernig þú nálgast sjálfsfróun í dag og byrjaðu smám saman að gera litlar breytingar til að tryggja að sjálfsfróun sé ekki of einhæf eða ólík því kynlífi sem þú stundar með maka. Ef maki upplifir höfnun vegna þess að þú stundar sjálfsfróun er mikilvægt að þið ræðið kynlíf og sjálfsfróun. Það er mikilvægt að fá að vera áfram kynvera þó þú sért í langtímasambandi en á sama tíma þarf að hlúa vel að líðan maka. Með því að þora að ræða sjálfsfróun getið þið nálgast unað bæði saman og í sitthvoru lagi, án þess að upplifa höfnun. 