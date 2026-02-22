Fréttir

„Hugurinn skiptir öllu máli“

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Það er brjálað að gera í flestum blómabúðum í dag í tilefni af Konudeginum. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og fiðrilda segir Konudaginn vera með stærstu dögum ársins. Hér er hún lengst til hægri ásamt Rósu Björgu Óladóttur og Sif Emblu Hreinsdóttur.
Það er brjálað að gera í flestum blómabúðum í dag í tilefni af Konudeginum. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og fiðrilda segir Konudaginn vera með stærstu dögum ársins. Hér er hún lengst til hægri ásamt Rósu Björgu Óladóttur og Sif Emblu Hreinsdóttur. Vísir

Konudagurinn er í dag en hann er haldinn fyrsta sunnudag í Góu sem stendur í fjórar vikur. Á þessum degi er áralöng hefð að makar gefi konum sínum og kvár blóm eða litlar gjafir. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og fiðrilda hefur tvöfaldað starfsmannafjöldann hjá sér í tilefni af deginum.

Flestar blómabúðir á landinu hafa opið lengur í tilefni af konudeginum sem er í dag. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og Fiðrilda segir nóg að gera. 

„Það gengur brosa vel, þetta er náttúrulega einn af stærstu dögunum hjá okkur í blómabúðinni. Og alltaf brjálað að gera, allir hjálpast að,“ segir Kristín sem tvöfaldaði starfsmannafjöldann sinn í tilefni af deginum.

Aðspurð um hvaða blóm séu vinsælust svarar Kristín: 

„Það er mismunandi. Sumir vilja velja sjálfir og aðrir kaupa tilbúna vendi.  Þetta eru rósir og liljur og fleira. Það er verið að kaupa allt frá einu blómi upp í stóra vendi. Það er hugurinn sem skiptir öllu máli.“ 

Blóm

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið