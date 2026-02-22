„Hugurinn skiptir öllu máli“ Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 16:28 Það er brjálað að gera í flestum blómabúðum í dag í tilefni af Konudeginum. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og fiðrilda segir Konudaginn vera með stærstu dögum ársins. Hér er hún lengst til hægri ásamt Rósu Björgu Óladóttur og Sif Emblu Hreinsdóttur. Vísir Konudagurinn er í dag en hann er haldinn fyrsta sunnudag í Góu sem stendur í fjórar vikur. Á þessum degi er áralöng hefð að makar gefi konum sínum og kvár blóm eða litlar gjafir. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og fiðrilda hefur tvöfaldað starfsmannafjöldann hjá sér í tilefni af deginum. Flestar blómabúðir á landinu hafa opið lengur í tilefni af konudeginum sem er í dag. Kristín Inga Arnardóttir eigandi Blóma og Fiðrilda segir nóg að gera. „Það gengur brosa vel, þetta er náttúrulega einn af stærstu dögunum hjá okkur í blómabúðinni. Og alltaf brjálað að gera, allir hjálpast að,“ segir Kristín sem tvöfaldaði starfsmannafjöldann sinn í tilefni af deginum. Aðspurð um hvaða blóm séu vinsælust svarar Kristín: „Það er mismunandi. Sumir vilja velja sjálfir og aðrir kaupa tilbúna vendi. Þetta eru rósir og liljur og fleira. Það er verið að kaupa allt frá einu blómi upp í stóra vendi. Það er hugurinn sem skiptir öllu máli.“ Blóm Mest lesið Sinueldur við Elliðavatn Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent Fleiri fréttir „Hugurinn skiptir öllu máli“ Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Íranir mótmæla á ný Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sjá meira