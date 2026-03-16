Apó­tek opnað í fyrsta sinn á Flúðum

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Starfsfólk Apóteks Suðurlands, eigendur og verslunarstjórinn á Flúðum en apótekið er líka með apótek á Selfossi. Á myndinni eru frá hægri, Ásrún Karlsdóttir, eigandi, Bergrún Linda Björgvinsdóttir, eigandi, Rakel Ósk Kristófersdóttir, verslunarstjóri og Guðmunda Þorsteinsdóttir eigandi.
Í dag var apótek opnað í fyrsta skipti á Flúðum en það er Apótek Suðurlands, sem opnaði og var með heitt á könnunni fyrir gesti og gangandi í dag.

„Það er mjög gleðilegt að vera búin að fá apótek til okkar en það mun bæta þjónustu og styrkja starfsemi heilsugæslunnar sem er í sama húsi. Að geta farið til læknis og nálgast um leið öll nauðsynleg lyf í sama húsnæði sparar tíma, akstur og óþarfa flækjur í lífi íbúa á svæðinu,” segir Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps og bætir við.

Apótek Suðurlands er nú með tvö apótek, annars vegar á Selfossi og hins vegar á Flúðum.

„Lyfjaafgreiðsla hefur ekki áður verið starfrækt á Flúðum svo hér er um ánægjulega aukningu á þjónustu að ræða sem við íbúar í uppsveitum Árnessýslu fögnum mjög.”

Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps, sem fagnar fyrsta apótekinu, sem opnað var á Flúðum í dag.Aðsend
Jón Bjarnason, oddviti Hrunamannahrepps mætti í nýja apótekið i dag og færði starfsfólkinu blóm frá sveitarfélaginu í tilefni dagsins.Aðsend
