Hand­tekinn fyrir að bakka í­trekað á hús

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Maðurinn var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Vísir/Vilhelm

Ökumaður var handtekinn í vesturhluta Reykjavíkur eftir að tilkynning barst um að hann hefði ítrekað bakkað bíl sínum á hús og hefði verið í mjög annarlegu ástandi.

Maðurinn var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins en einnig fundust á honum fíkniefni við leit á lögreglustöð, að því er fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi var lögregla kölluð til vegna manns sem gekk um hverfið og skemmdi bíla. Þegar lögregla kom á vettvang kom í ljós að maðurinn var mjög ölvaður og var hann handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Lögreglumál Reykjavík

