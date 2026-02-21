Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. febrúar 2026 07:21 Maðurinn var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Vísir/Vilhelm Ökumaður var handtekinn í vesturhluta Reykjavíkur eftir að tilkynning barst um að hann hefði ítrekað bakkað bíl sínum á hús og hefði verið í mjög annarlegu ástandi. Maðurinn var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins en einnig fundust á honum fíkniefni við leit á lögreglustöð, að því er fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi var lögregla kölluð til vegna manns sem gekk um hverfið og skemmdi bíla. Þegar lögregla kom á vettvang kom í ljós að maðurinn var mjög ölvaður og var hann handtekinn og vistaður í fangaklefa. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa Innlent Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Erlent Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Innlent Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Innlent Fleiri fréttir Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Sjá meira