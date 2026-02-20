Tveir frambjóðendur vilja oddvitasætið í forvali Vinstri grænna fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Sitjandi oddviti segir vinstrið þurfa á reynslu að halda en mótframbjóðandinn boðar meiri róttækni í húsnæðis- og samgöngumálum.
Tveir frambjóðendur vilja oddvitasætið í forvali Vinstri grænna fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Flokkurinn ætlar í samstarf við Vor til vinstri og ljóst er að oddviti Vinstri grænna mun skipa annað sæti Vors til vinstri.
Valið stendur milli Lífar Magneudóttur, núverandi oddvita Vinstri grænna í Reykjavík, og Finns Ricart Andrasonar. Finnur var oddviti Vinstri grænna í Reykjavíkurkjördæmi norður í Alþingiskosningunum 2024. Hann segir kosningabaráttuna hafa verið vinalega.
„Við erum náttúrlega í sama flokki þannig að það er ekkert eins og við séum að vaða hvort í annað. Mér finnst bara mikilvægt að það sé virkt lýðræði í öllum flokkum,“ segir Finnur.
Kynslóðaskipti séu hluti af stjórnmálum og huga þurfi að þeim reglulega.
Líf fagnar mótframboði Finns og segir komandi kosningar þær mikilvægustu fyrir vinstrið. Hún spáir snúnum kosningum og segir vinstrið þurfa á hugmyndafræðilegri endurnýjun að halda.
„En líka reynslu. Og ég held að ég búi yfir þeirri reynslu sem Reykjavík þarf á að halda og þess vegna býð ég mig fram, til þess að fylgja eftir öllum þeim verkefnum sem við vinstrimenn höfum hrundið af stað í borginni.“
Finnur boðar með sínu framboði auknar áherslur á umhverfis- og náttúruvernd en hann er menntaður í umhverfis- og loftslagsmálum. Þá boðar hann meiri róttækni í húsnæðismálum og samgöngumálum.
Líf segist sammála Finni og að í borgarstjórn hafi hún hrundið af stað mörgum verkefnum í húsnæðismálum, þar með talið „nýstárlega uppbyggingu heilu hverfanna“.
„Ég held ég hafi migið í saltan sjó,“ segir Líf aðspurð hvað skilji hana og Finn að.
„Kannski er það bara það eina. En ég er auðvitað full af krafti og ung í anda.“
Rósa Björk Brynjólfsdóttir fyrrverandi þingmaður flokksins tilkynnti í gær að hún hygðist bjóða sig fram til embættis formanns flokksins á komandi landsfundi. Svandís Svavarsdóttir, núverandi formaður, ætlar ekki að gefa kost á sér áfram og heldur ekki Guðmundur Ingi Guðbrandsson, núverandi varaformaður.
Aðspurð segjast Líf og Finnur ekki hafa í hyggju að bjóða sig fram á móti Rósu en hvorugt þeirra útilokar framboð í önnur embætti. Landsfundurinn fer samkvæmt heimasíðu Vinstri grænna fram helgina 7.-8. mars á Selfossi.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur ákveðið að bjóða sig fram sem formann VG. Landsfundur flokksins fer fram í byrjun mars en Svandís Svavarsdóttir núverandi formaður hyggst ekki gefa kost á sér áfram.
Framboðið Vor til vinstri auglýsir nú eftir fólki sem hefur áhuga á að gefa kost á sér í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Sanna Magdalena Mörtudóttir fer fyrir framboðslistanum sem ætlar að bjóða fram í bandalagi við Vinstri græn í borginni í vor. Þá hefur félögum í Vinstri grænum í Reykjavík fjölgað um tæplega tuttugu prósent á síðustu vikum en VG heldur forval um efstu sæti sem falla í hlut VG á sameiginlegum lista flokkanna.