Einn leik­skóli inn, annar út og starf­semin á flakki milli húsa

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Aldís Björk Óskarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Borg, og Erna Guðlaugsdóttir, leikskólastjóri í Grandaborg og Hagaborg hafa staðið í ströngu ásamt samstarfsfólki sínu vegna flutninga.
Sýn/samsett

Þrátt fyrir boðaðar úrbætur með Reykjavíkurmódelinu svokallaða í leikskólamálum þarf meira til að leysa úr húsnæðis- og mönnunarvanda að sögn leikskólastjórnenda. Fréttastofa leit við á þremur leikskólum í dag þar sem flutningar standa yfir, ýmist vegna eftirleiks af völdum myglu eða yfirvofandi þakviðgerða. 

Þegar fréttastofa var á ferðinni úti á Granda upp úr hádegi í dag var verið að tæma síðasta flutningabílinn með leikföngum og öðrum munum frá leikskólanum Hagaborg sem er að flytja inn í húsnæði leikskólans í Grandaborgar. Starfsemi leikskólans Hagaborgar hefur undan farin misseri verið í öðru húsnæði á nokkrum stöðum og börnin verið á sitthvorum staðnum í allnokkurn tíma.

„Við í Hagaborg erum búin að vera á þremur stöðum. Upp á síðkastið höfum við verið með 30 börn á Fornhaga, 28 börn í Ármúla og 15 börn í Vörðuborg og nú erum við að sameinast öll hér,“ segir Erna Guðlaugsdóttir, leikskólastjóri. „Það er verið að hanna Hagaborg upp á nýtt, það er búið að gera teikningar og það fer væntanlega bara fljótlega í útboð.“

Árið 2023 fannst mygla í húsnæði Hagaborgar og var að sögn Ernu farið í alls konar mótvægisaðgerðir sem ekki dugðu til. „Þannig það endaði með því að við fórum af því það voru orðin svo mikil veikindi,“ segir Erna.

Í dag fluttist starfsemi Hagaborgar þannig meðal annars úr bráðabirgðahúsnæði í Ármúla, en þangað flytur hins vegar leikskólinn Borg í Breiðholti strax eftir helgi. Á meðan var verið að flytja dót inn úr flutningabílum í Grandaborg, var verið að pakka niður í kassa á leikskólanum Borg þegar fréttastofa leit þar við stuttu síðar.

„Við erum sem sagt að færa starfsemina í Ármúlann. Við erum bara með nokkur börn hjá okkur, það eru sem sagt skráningardagar þannig við náum að nýta aðeins tímann, það eru færri börn í húsi og erum að byrja, og erum að fara að flytja bara á mánudaginn,“ segir Aldís Björk Óskarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri á leikskólanum Borg við Maríubakka. „Það kom í ljós að einangrunin í þakinu hjá okkur, hún er upprunaleg, og það þarf að taka þakið í gegn.“

Hún segir óljóst hversu lengi starfsemi Borgar verður hýst í Ármúla. „Þegar við erum búin að rýma húsið þá fara þeir út í nánari skoðun bara á ástandinu þannig við vitum í rauninni ekki meira,“ segir Aldís.

En hvernig leggjast flutningarnir í krakkana?

„Þau eru mjög spennt, og við erum líka búin að kynna þetta dálítið þannig fyrir þeim, að við erum að fara öll saman,“ segir Aldís. Erna tekur í svipaðan streng en í hennar leikskóla eru bæði börn og starfsfólk orðin nokkuð sjóuð í því að standa í flutningum. „Börnin eru ótrúleg hvað þau eru fljót að aðlagast. Þau eru búin að koma hingað í heimsókn og bíða spennt eftir að vera á sama stað og systkini sín og vinir sínir, þannig það verður bara frábært,“ segir Erna.

