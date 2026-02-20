Stemningunni á skíðasvæðinu í Bláfjöllum í dag var lýst sem geggjuðum Austurríkisfíling eftir að eins og hálfs tíma töf varð vegna bilunar á stólalyftunni. Veðurfræðingur spáir allhvössu veðri á morgun en rekstrarstjóri Bláfjalla gefur lítið fyrir veðurspár og býst við dúndurstemningu í fjallinu um helgina.
Hljóðið var gott í Einari Bjarnasyni rekstrarstjóra Bláfjalla þegar þáttastjórnendur Reykjavík síðdegis slógu á þráðinn í dag. Drottningalyftan opnaði í fyrsta sinn í vetur en skíðakappar hafa beðið í ofvæni eftir fyrsta opnunardegi frá upphafi vetrar. Vetrarfrí eru í mörgum grunnskólum landsins og því voru margir sem nýttu tækifærið og skelltu sér fjallið
„Þetta er bara alveg geggjað strákar. Það er svona Austurríkisfílingur. En við værum samt til í að hafa aðeins fleiri brekkur.“
Eingöngu er framleiddur snjór í drottningunni og barnabrekkunni en þar fyrir utan er auðn og grjót, að sögn Einars.
„Við værum bara einfaldlega ekki með snjókorn hérna ef við værum ekki með snjókerfi.“
Hann segir frá því að rétt fyrir opnun í hádeginu hafi komið upp vesen á drottningunni og einn og hálfan tíma tekið að koma henni í gang. „En nú er þetta smurt og þetta er geggjað.“
Og verður geggjað um helgina?
„Æj, ég sá nú einhvern vind í spánni en eigum við ekki bara að segja að hann sé ekkert að koma,“ segir Einar.
„Ég á von á mjög mörgum, það eru allir orðnir þyrstir.“
Fréttamaður verður í beinni útsendingu frá skíðasvæðinu í Bláfjöllum í kvöldfréttum Sýnar klukkan hálf sjö.
Þorsteinn Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, ræddi sömuleiðis við þáttastjórnendur um veðrið og það óvenjulega langa úrkomulausa skeið sem nú stendur yfir á höfuðborgarsvæðinu.
„Það er djúp lægð langt suðvestur í hafi og hún nálgast aðeins núna í nótt og á morgun. Það verður reyndar fínasta veður áfram í kvöld, það lægir frekar og dregur úr éljunum fyrir norðan og austan og helst þannig áfram fínt í fyrramálið en síðan fer heldur að bæta í vind úr austri. Á morgun, þegar lægðardragið hérna djúpa nálgast, og annað kvöld verður orðið allhvasst eða hvasst hérna syðst,“ segir Þorsteinn.
Hann bendir á að vanalega sé veðrið breytilegt á þessum árstíma en síðan í janúar hefur langvarandi austanátt verið yfir landinu. „Það er mjög óvanalegt að þetta haldi.“
Þó sé breytinga að vænta eftir helgi.
„Strax á mánudaginn jafnvel, kemur smá lægð upp að Vesturlandi og það gæti snjóað víða vestantil seinni partinn á mánudag. Og svo áfram er búist við lægðagangi þegar líður á vikuna og jafnvel éljum eða snjókomu í flestum landshlutum,“ segir Þorsteinn.