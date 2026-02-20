Bíó og sjónvarp

Gyða semur tón­list fyrir kvik­mynd Bad Bunny

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gyða mun semja tónlist við kvikmyndina Porto Rico með Bad Bunny í aðalhlutverki.
Gyða mun semja tónlist við kvikmyndina Porto Rico með Bad Bunny í aðalhlutverki.

Gyða Valtýsdóttir mun semja tónlistina við kvikmyndina Porto Rico í leikstjórn rapparans René „Residente“ Pérez Joglar. Stórstjarnan Benito Martinez Ocasio, betur þekktur sem Bad Bunny, fer með aðalhlutverkið og munu Viggo Mortensen, Edward Norton og Javier Bardem einnig leika í myndinni.

Kvikmyndin hefur verið í bígerð síðan í byrjun árs 2023 og skrifar René handritið með Alexander Dinelaris Jr. sem er þekktur fyrir samstarf sitt með mexíkóska leikstjóranum Alejandro González Iñárritu. 

Puerto Rico var fyrirferðarmikið í atriði Bad Bunny á Ofurskálinni.Getty

Sögusviðið er pólitískt og tilfinningalegt landslag Puerto Rico á 19. öld og fjallar um frelsishetjuna og útlagann José Maldonado Román sem var kallaður El Aguila Blanca eða Hvíti örninn. 

Bad Bunny sem spilaði nýlega á Ofurskálinni og er einn vinsælasti tónlistarmaður heims verður hér í sínu fyrsta aðalhlutverki. Hann hefur áður verið í smærri hlutverkum í myndum á borð við Bullet Train (2022) og Caught Stealing (2025).

Gyða Valtýsdóttir hefur samið tónlist við fjölmargar kvikmyndir, svosem Nickel Boys (2024) og Knock at the Cabin (2023) en þetta er þó langstærsta kvikmyndaverkefni hennar til þessa.

Gyða Valtýsdóttir hefur komið víða við.

Gyða er klassískt menntaður sellóleikari, var einn af stofnemðlimum Múm, hefur fengist við eigin tónsköpun í fjölmörg ár og gefið frá sér fjórar plötur í fullri lengd, starfað með fjölbreyttum hópi tónlistarmanna og samið tónlist fyrir leikhús, sjónvarp og kvikmyndir. 

Hún hlaut Tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs árið 2019 fyrir tónlist sína en í umsögn dómnefndar sagði að sköpunarkraftur hennar brytist út með afgerandi rödd, frumlegum hljóðfæraleik og miklum persónutöfrum.

Tónlist Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood

Tengdar fréttir

„Mikill heiður og stór viðurkenning“

Íslenska tónlistarkonan Gyða Valtýsdóttir hlaut í gær tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs. Hún segir verðlaunin mikinn heiður og kveðst vona að þau kunni að opna fleiri dyr.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.