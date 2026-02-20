Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. febrúar 2026 13:28 Gyða mun semja tónlist við kvikmyndina Porto Rico með Bad Bunny í aðalhlutverki. Gyða Valtýsdóttir mun semja tónlistina við kvikmyndina Porto Rico í leikstjórn rapparans René „Residente“ Pérez Joglar. Stórstjarnan Benito Martinez Ocasio, betur þekktur sem Bad Bunny, fer með aðalhlutverkið og munu Viggo Mortensen, Edward Norton og Javier Bardem einnig leika í myndinni. Kvikmyndin hefur verið í bígerð síðan í byrjun árs 2023 og skrifar René handritið með Alexander Dinelaris Jr. sem er þekktur fyrir samstarf sitt með mexíkóska leikstjóranum Alejandro González Iñárritu. Puerto Rico var fyrirferðarmikið í atriði Bad Bunny á Ofurskálinni.Getty Sögusviðið er pólitískt og tilfinningalegt landslag Puerto Rico á 19. öld og fjallar um frelsishetjuna og útlagann José Maldonado Román sem var kallaður El Aguila Blanca eða Hvíti örninn. Bad Bunny sem spilaði nýlega á Ofurskálinni og er einn vinsælasti tónlistarmaður heims verður hér í sínu fyrsta aðalhlutverki. Hann hefur áður verið í smærri hlutverkum í myndum á borð við Bullet Train (2022) og Caught Stealing (2025). Gyða Valtýsdóttir hefur samið tónlist við fjölmargar kvikmyndir, svosem Nickel Boys (2024) og Knock at the Cabin (2023) en þetta er þó langstærsta kvikmyndaverkefni hennar til þessa. Gyða Valtýsdóttir hefur komið víða við. Gyða er klassískt menntaður sellóleikari, var einn af stofnemðlimum Múm, hefur fengist við eigin tónsköpun í fjölmörg ár og gefið frá sér fjórar plötur í fullri lengd, starfað með fjölbreyttum hópi tónlistarmanna og samið tónlist fyrir leikhús, sjónvarp og kvikmyndir. Hún hlaut Tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs árið 2019 fyrir tónlist sína en í umsögn dómnefndar sagði að sköpunarkraftur hennar brytist út með afgerandi rödd, frumlegum hljóðfæraleik og miklum persónutöfrum. Tónlist Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir „Mikill heiður og stór viðurkenning“ Íslenska tónlistarkonan Gyða Valtýsdóttir hlaut í gær tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs. Hún segir verðlaunin mikinn heiður og kveðst vona að þau kunni að opna fleiri dyr. 30. október 2019 13:45 Mest lesið Eric Dane er látinn Lífið Hlægileg sjálfsfróun og hryðjuverk á Wuthering Heights Gagnrýni Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Lífið Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Lífið Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Lífið Frá einni ofurbombu til annarrar Lífið Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Lífið Þeim fjölgar sem skilja Lífið Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Lífið Sagði já og baðst í leiðinni afsökunar Lífið Fleiri fréttir Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Dragi úr trúverðugleika Eddunnar og útiloki fagfólk Leikið sjónvarpsefni aftur hluti af Eddunni Segir sig frá hlutverkinu vegna óánægju með upprunann Ólafur Darri verður Þór Sækir um skilnað frá Schneider Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Leo og félagar hlutu flestar tilnefningar Tíminn og vatnið frumsýnd á Sundance: „Viska afa í Teigó sigraði hjörtu þeirra“ Sinners slær met yfir flestar Óskarstilnefningar Balti tæklar veðmálasvindl með Wahlberg Þau eru tilnefnd fyrir verstu kvikmyndagerð síðasta árs Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Fáum við einn þátt í viðbót af Stranger Things? Blaðri því út um allan bæ að hann sé næsti Bond Béla Tarr er látinn Óttast að kvikmyndahús endi eins og djassklúbbar Játaði ást sína á Jenner Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Sjá meira