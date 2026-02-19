Þeim fjölgar sem skilja

Mikill meirihluti fólks sem giftir sig skilur á einhverjum tímapunkti, í hið minnsta í Bandaríkjunum. Klínískur félagsráðgjafi segir vísbendingar um að staðan sé svipuð á Íslandi og segir fólk fara of geyst af stað í sambönd.
Rætt var við Theodór Francis Birgisson klínískan félagsráðgjafa um hjónaskilnaði og tíðni þeirra í Bítinu á Bylgjunni. „Við vorum að fá rannsókn í fyrra sem við höfum verið að miða við núna, hún er reyndar bandarísk, þar kemur fram að hjá gagnkynhneigðum pörum er skilnaðartíðnin komin upp í 77 prósent,“ segir Theodór. Hann segist gruna að tölurnar séu svipaðar hér á landi.
„Bæði segir þetta okkur að fólk fer of hratt inn í sambönd en þetta segir okkur líka að fólk er ekki tilbúið til þess að vinna úr vandanum. Það eru of margir sem eru duglegir við að hlaupa í burt frá vandanum í stað þess að horfast í augu við hann.“
Theodór segir ákveðin atriði í lífi hvers einasta einstaklings sem séu óumsemjanleg. Hann nefnir dæmi um sjálfan sig, að hann muni aldrei verða í opnu sambandi og að hans heittelskaða sé á sama stað. Það sé óumsemjanlegt að hann muni flytja erlendis.
„Og þessi algjörlega óumsemjanlegu element ætti enginn að ganga út frá, semsagt að hafna. Þar erum við komin með til dæmis hvað ætlum við að eiga mikið af börnum? Viljum við börn? Þar sem skilnaðartölur eru háar þá eru mjög margir sem koma inn í sambönd með börn og ég hef bara séð talsvert af pörum þar sem annar aðili á barn eða börn en hinn ekki og sá sem á ekki barn hann vill eignast barn en sá sem á börn vill ekki fleiri og ef þetta er óumsemjanlegt þá lendir fólk í vandræðum.“
Theodór segir endalaust af atriðum, trúarbrögð, tengdaforeldrar, það sé ýmislegt sem geti komið upp á í samböndum. Fólk ætti að byrja á að kynnast og athuga þá hvort áhugi sé á meiru en vinskap. Hann segir taka langan tíma að búa til traust.
„Í parsamböndum þarf öll mál upp á borð, engin leyndarmál og heiðarlega umræðu um hvert einasta atriði. Þetta gerist ekki um eina helgi eða á einni þjóðhátíð.“