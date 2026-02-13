Nicolas Cage mun leika einkaspæjarann Ben Reilly sem klæðir sig upp sem grímuklædda hetjan Köngulóin og tekst á við drauga fortíðar í sjónvarpsþáttunum Spider-Noir á Amazon Prime.
Serían byggir á Marvel-teiknimyndasögunni „Spider-Man Noir“ sem segir frá útgáfu af köngulóarmanninum í noir-spæjaramyndastíl. Nicolas Cage talsetti sama karakter í teiknimyndinni Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) en serían verður ótengd þeirri mynd.
Þættirnir gerast í New York-borg á fjórða áratug síðustu aldar þar sem spæjarinn Ben Reilly, eitt sinn grímuklædda ofurhetjan Köngulóin, þarf að klæða sig í grímuna á ný. Auk Cage fara leikararnir Brendan Gleeson, Lamorne Morris og Li Jun Li með hlutverk í þáttunum.
Harry Bradbeer, sem hefur áður leikstýrt Fleabag (2016-19), Killing Eve (2018) og Enola Holmes (2020), verður leikstjóri fyrstu tveggja þáttanna og jafnframt yfirframleiðandi. Auk hans verða Oren Uziel og Steve Lightfoot í hlutverki „showrunner-a“ þáttanna.
Þættirnir verða átta talsins og verður serían frumsýnd á MGM+ í Bandaríkjunum þann 25. maí 2026 og svo koma allir þættirnir út í einu á Prime tveimur dögum síðar. Hægt verður að horfa á seríuna bæði í lit og svarthvítu í Noir-stíl en jafnframt hafa komið tvær ólíkar stiklur út.
Þetta er ekki fyrsta ofurhetjan sem Cage leikur. Hann lék mótorhjólakappann Johnny Blaze í myndunum Ghost Rider (2007) og Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) og lék ofurmennið í litlu hlutverki í myndinni Flash (2023).
Nicolas Cage er sjálfur forfallinn safnari og komst það í heimsfréttirnar 2011 þegar hann endurheimti fyrsta tölublaðið af Ofurmenninu eftir að því hafði verið stolið af honum áratugi fyrr.