Nicolas Cage dular­fullur köngulóarspæjari

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Nicolas Cage er mikill teiknimyndasögukall og mun leika grímuklæddu ofurhetjuna Köngulónna.
Nicolas Cage mun leika einkaspæjarann Ben Reilly sem klæðir sig upp sem grímuklædda hetjan Köngulóin og tekst á við drauga fortíðar í sjónvarpsþáttunum Spider-Noir á Amazon Prime.

Serían byggir á Marvel-teiknimyndasögunni „Spider-Man Noir“ sem segir frá útgáfu af köngulóarmanninum í noir-spæjaramyndastíl. Nicolas Cage talsetti sama karakter í teiknimyndinni Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) en serían verður ótengd þeirri mynd.

Þættirnir gerast í New York-borg á fjórða áratug síðustu aldar þar sem spæjarinn Ben Reilly, eitt sinn grímuklædda ofurhetjan Köngulóin, þarf að klæða sig í grímuna á ný. Auk Cage fara leikararnir Brendan Gleeson, Lamorne Morris og Li Jun Li með hlutverk í þáttunum.

Harry Bradbeer, sem hefur áður leikstýrt Fleabag (2016-19), Killing Eve (2018) og Enola Holmes (2020), verður leikstjóri fyrstu tveggja þáttanna og jafnframt yfirframleiðandi. Auk hans verða Oren Uziel og Steve Lightfoot í hlutverki „showrunner-a“ þáttanna.

Þættirnir verða átta talsins og verður serían frumsýnd á MGM+ í Bandaríkjunum þann 25. maí 2026 og svo koma allir þættirnir út í einu á Prime tveimur dögum síðar. Hægt verður að horfa á seríuna bæði í lit og svarthvítu í Noir-stíl en jafnframt hafa komið tvær ólíkar stiklur út.

Þetta er ekki fyrsta ofurhetjan sem Cage leikur. Hann lék mótorhjólakappann Johnny Blaze í myndunum Ghost Rider (2007) og Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) og lék ofurmennið í litlu hlutverki í myndinni Flash (2023). 

Nicolas Cage er sjálfur forfallinn safnari og komst það í heimsfréttirnar 2011 þegar hann endurheimti fyrsta tölublaðið af Ofurmenninu eftir að því hafði verið stolið af honum áratugi fyrr. 

