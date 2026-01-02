Lokaþáttur Stranger Things datt inn á Netflix eftir miðnætti á gamlársdag og vakti það athygli áhorfenda að lokaatriðið er tekið upp á Íslandi. Þar má sjá persónuna Eleven, leikna af Millie Bobby Brown, standa fyrir framan Háafoss og Granna í Þjórsárdal.
Síðasta sumar birti Brown myndir af íslenskum skiltum á Instagram og kom þá í ljós að hún hafði ferðast til landsins með Duffer-bræðrum, sem leikstýra Stranger Things, til að taka þar upp atriði.
greindi síðan frá því á síðasta ári að samkvæmt upplýsingum Kvikmyndamiðstöðvar hefðu tökurnar kostað 44 milljónir króna.
Nú hefur komið í ljós hvar nákvæmlega tökurnar fóru fram, í Þjórsárdal í Árnessýslu. Þó það hafi kostað 44 milljónir verður að segjast að útsýnið við Háafoss og Granna er óborganlegt.
Brown birti síðan mynd á Instagram af tökunum hérlendis fyrir lokaþáttinn:
