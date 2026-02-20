Lífið

Bleikar kollur, gellur og gaurar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemmingin var bleik á Auto síðasta föstudag.
Stemmingin var bleik á Auto síðasta föstudag. Róbert Arnar

Fimm hundruð manns mættu í bleikasta partí ársins á skemmtistaðnum Auto síðustu helgi til að komast að því fyrir hvað dularfullu bleiku kollurnar, sem höfðu dreift sér um samfélagsmiðli, stæðu eiginlega.

Í síðustu viku tóku bleikar kollur að skjóta upp kollinum víða, á samfélagsmiðlum, líkamsræktarstöðum, djamminu og á fleiri stöðum. Ýmsir áhrifavaldar birtust með bleikar hárkollur en pössuðu sig þó að halda sér saman um hvað væri að baki.

Binni Glee með góðum vinkonum.Róbert Arnar

Þessar stilltu sér upp.Róbert Arnar

Sís!!!Róbert Arnar

Þegar gestir gengu inn í bleika og loðna veröld Auto síðasta föstudag blasti við þeim sannleikurinn á bak við Pinky Pop: nýr bleikur orkudrykkur frá Orku. Þar fyrir utan myndaðist gríðarleg stemning á klúbbnum þetta kvöldið þegar Alaska1867, Elvar og Aron Kristinn tróðu upp og stýrðu partýinu.

Aron Kristinn, AK Rizz, þeytti skífum.Róbert Arnar

Elvar skemmti lýðnum.

Ísabella Lena og Glóey gellulegar.Róbert Arnar

Tvö helvíti stælí.Róbert Arnar

Gleðin var við völd.Róbert Arnar

Ólafur Alexander Ólafsson, rekstrarstjóri Auto, helvíti nettur.Róbert Arnar

Hönnun eftir listakonuna og húðflúrarann Habibu prýðir bakhlið Pinky Pop-dósarinnar en Habiba á rætur að rekja til Egyptalands sem hún segir innblásturinn að listaverkinu. 

„Ég er fædd og uppalin í Egyptalandi en flutti til Íslands í mars 2025 með íslenskum eiginmanni mínum. Listaverkið á rætur að rekja til egypskrar menningar og listsköpunar. Fígúrurnar tákna Egyptaland og Ísland og sólin á milli þeirra er táknræn í Egyptalandi fyrir líf og sköpun. Sólin fyrir Ísland táknar að daginn er farið að lengja og við erum farin að sjá meira af sólinni en undanfarna mánuði,“ sagði Habiba um hönnunina.

Birgitta Líf lét sig ekki vanta.Róbert Arnar

