Halla Vil­hjálms flutt í Fossvoginn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Halla Vilhjálms hefur keypt sér fallegt raðhús í Fossvoginum.
Halla Vilhjálmsdóttir, leikkona og verðbréfamiðlari, hefur keypt 220 fermetra raðhús við Kjalarland 28 í Fossvoginum á 188 milljónir, um 32 milljónum undir ásettu verði.

Smartland greindi frá fregnunum fyrr í dag. Húsið var byggt árið 1970, er á pöllum með tveimur svefnherbergjum og hefur verið mikið endurnýjað. Innanhúsarkitektinn Helga Sigurbjartsdóttir sé um hönnun endurbótanna. 

Húsið var auglýst til sölu 27. nóvember á síðasta ári og ásett verð 210 milljónir. Halla keypti það af hjónunum Árna Hauki Árnasyni og Huldu Kristínu Guðmundsdóttur á 188 milljónir, eða 32 milljónum undir ásettu verði. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Halla þegar fengið afhent.

Húsið er í raðhúsalengju í Fossvoginum.

Eldhúsið er með flotta eyju.

Stofan er björt.

Gengið er inn á miðpall þar sem er anddyri og snyrting, opið eldhús og borðaðstaða. Á efsta pallinum er stofa með arni og útgengt út á svalir. Á neðsta pallinum er hjónaherbergi, stórt baðherbergi, hol með rennihurð út í garð, stórt svefnherbergi og þvottahús/geymsla. Bílskúr stendur í bílskúrslengju rétt við húsið.

Það hefur verið nóg um að vera hjá Höllu upp á síðkastið, hún sneri aftur á skjáinn í Dönsku konunni sem voru sýndir á Rúv í byrjun árs. Þá hefur hún verið að slá sér upp með Eiði Smára Guðjohnsen, fyrrverandi knattspyrnumanni, síðan á síðasta ári þannig það er spurning hvort hann verði tíðari gestur í Fossvoginum en áður.

„Þvílíkur fílingur bara“

Halla Vilhjálmsdóttir, leikkona og verðbréfamiðlari, birti í dag mynd af sér ásamt knattspyrnukempunni Eiði Smára Guðjohnsen í hringrásinni á Instagram. Þetta er fyrsta myndin sem Halla birtir opinberlega af þeim saman.



