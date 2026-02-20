Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. febrúar 2026 12:20 Halla Vilhjálms hefur keypt sér fallegt raðhús í Fossvoginum. Halla Vilhjálmsdóttir, leikkona og verðbréfamiðlari, hefur keypt 220 fermetra raðhús við Kjalarland 28 í Fossvoginum á 188 milljónir, um 32 milljónum undir ásettu verði. Smartland greindi frá fregnunum fyrr í dag. Húsið var byggt árið 1970, er á pöllum með tveimur svefnherbergjum og hefur verið mikið endurnýjað. Innanhúsarkitektinn Helga Sigurbjartsdóttir sé um hönnun endurbótanna. Húsið var auglýst til sölu 27. nóvember á síðasta ári og ásett verð 210 milljónir. Halla keypti það af hjónunum Árna Hauki Árnasyni og Huldu Kristínu Guðmundsdóttur á 188 milljónir, eða 32 milljónum undir ásettu verði. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Halla þegar fengið afhent. Húsið er í raðhúsalengju í Fossvoginum. Eldhúsið er með flotta eyju. Stofan er björt. Gengið er inn á miðpall þar sem er anddyri og snyrting, opið eldhús og borðaðstaða. Á efsta pallinum er stofa með arni og útgengt út á svalir. Á neðsta pallinum er hjónaherbergi, stórt baðherbergi, hol með rennihurð út í garð, stórt svefnherbergi og þvottahús/geymsla. Bílskúr stendur í bílskúrslengju rétt við húsið. Það hefur verið nóg um að vera hjá Höllu upp á síðkastið, hún sneri aftur á skjáinn í Dönsku konunni sem voru sýndir á Rúv í byrjun árs. Þá hefur hún verið að slá sér upp með Eiði Smára Guðjohnsen, fyrrverandi knattspyrnumanni, síðan á síðasta ári þannig það er spurning hvort hann verði tíðari gestur í Fossvoginum en áður. Fasteignamarkaður Reykjavík Tengdar fréttir „Þvílíkur fílingur bara“ Halla Vilhjálmsdóttir, leikkona og verðbréfamiðlari, birti í dag mynd af sér ásamt knattspyrnukempunni Eiði Smára Guðjohnsen í hringrásinni á Instagram. Þetta er fyrsta myndin sem Halla birtir opinberlega af þeim saman. 4. júlí 2025 13:50 Mest lesið Eric Dane er látinn Lífið Hlægileg sjálfsfróun og hryðjuverk á Wuthering Heights Gagnrýni Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Lífið Frá einni ofurbombu til annarrar Lífið Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Lífið Þeim fjölgar sem skilja Lífið „Hversu fljót ertu að hlaupa?“ Lífið Sagði já og baðst í leiðinni afsökunar Lífið Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Lífið Í sárum yfir brandara um hrossatyppi Lífið Fleiri fréttir Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn „Hversu fljót ertu að hlaupa?“ Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Nýtt verk frá Martin en samt kvarta aðdáendur Falsmyndir af sólmyrkva vella fram: „Gervigreindin er plága“ Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina „Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna“ Í sárum yfir brandara um hrossatyppi Sungið, saumað og sprellað á öskudaginn Sagði já og baðst í leiðinni afsökunar „Ég skal rétta þjófinum 60.000 kall og óska honum góðs dags“ Tannlæknir sem tannkrem á öskudaginn Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Handtekinn fyrir að sýna typpið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Hætti að drekka og flutti til Balí Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Sjá meira