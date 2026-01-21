Leikna ævintýramyndin Mjallhvítar og hamfaramyndin War of the Worlds hlutu flestar tilnefningar til Razzie-verðlaunanna fyrir síðasta ár. Fjöldi Óskarsverðlaunahafa eru tilnefndir, þar á meðal Natalie Portman, Jared Leto og Robert DeNiro.
Tilnefningar til Razzie-verðlaunanna, sem heita réttu nafni The Golden Raspberry Awards og verðlauna það versta í kvikmyndagerð á liðnu ári voru kynntar í dag, akkúrat degi áður en tilnefningar til Óskarsverðlaunanna verða kynntar.
Leikna endurgerðin Mjallhvít í leikstjórn Marc Webb með Rachel Zegler í aðalhlutverki og War of the Worlds í leikstjórn Rich Lee með Ice Cube í aðalhlutverki. Þær eru báðar tilnefndar sem versta mynd, versta endurgerð og fyrir versta handrit og fyrir ýmislegt annað.
Aðrar myndir sem eru ofarlega á blaði hvað tilnefningar varðar eru sálfræðitryllirinn Hurry Up Tomorrow með Abel „The Weeknd“ Tesfaye í aðalhlutverki þar sem hann leikur skáldaða útgáfu af sjálfum sér og Netflix-dystópían The Electric State með Millie Bobby Brown og Chris Pratt í aðalhlutverkum.
Meðal leikara sem eru tilnefndir eru Dave Bautista fyrir In The Lost Lands, Ice Cube fyrir War Of The Worlds, Jared Leto fyrir Tron: Ares, Abel Tesfaye fyrir Hurry Up Tomorrow, Natalie Portman fyrir Fountain of Youth, Michelle Yeoh fyrir Star Trek: Section 31 og Robert De Niro fyrir The Alto Knights.
Razzie-verðlaunin árið 2026 verða veitt laugardaginn 14. mars, degi fyrir Óskarsverðlaunin. Allar tilnefningarnar má sjá hér að neðan: