Frá einni ofurbombu til annarrar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Romain var með Dua Lipa og er nú byrjaður með Emily Ratajkowski.

Fyrirsætan Emily Ratajkowski hefur fundið ástina í örmum franska leikstjórans Romain Gavras og frumsýndi sambandið á miðlunum. Gavras deitaði poppstjörnuna Dua Lipa árið 2023 og söngkonuna Ritu Ora þar áður.

Ratajkowski tilkynnti sambandið með sex mynda myndaveislu á Instagram í gær. 

Á fyrstu myndinni sést Romain taka utan um Emily og kyssa hana, á annarri mynd stilla þau sér upp hvort í sínu lagi á snæviþöktum götum New York-borgar og svo eru nokkrar persónulegar myndir af kósýheitum.

Emily og Romain sáust fyrst saman opinberlega í nóvember á síðasta ári þar sem þau kysstust úti á gangstétt í New York. Tíu ára aldursmunur er á parinu, Emily er fædd 1991 en Romain árið 1981.

Snjór, kósí og knús.

Ofurfyrirsæta og menningarbarn

Emily steig sín fyrstu skref í fyrirsætubransanum árið 2012 og vakti síðan heimsathygli ári síðar fyrir leik sinn í tónlistarmyndbandinu við umdeilda lagið „Blurred Lines“ með Robin Thicke, TI og Pharrell Williams. 

Hún hefur síðan þá gengið tískupallana fyrir mörg stærstu tískufyrirtæki heims og er gjarnan sett í hóp nýrrar kynslóðar ofurfyrirsæta. Hún fór út í kvikmyndaleik í spennutryllinum Gone Girl (2014), hefur leikið í þónokkrum myndum og verður í nýrri seríu Lenu Dunham. Emily gaf út esseyjusafnið My Body út árið 2021 og leit þar yfir farin veg í bransanum.

Romain Gavras er sonur gríska leikstjórans Costa Gavras og franska kvikmyndaframleiðandans Michèle Ray-Gavras. Romain vakti fyrst athygli þegar hann leikstýrði tónlistarmyndböndunum við lögin „Born Free“ og „Bad Girls“ með M.I.A. og enn meiri þegar hann leikstýrði myndbandinu við „No Church in the Wild“ með Jay-Z og Kanye West. Síðan þá hefur hann leikstýrt markaðsherferðum fyrir stór tískumerki og kvikmyndunum Athena (2022) og Sacrifice (2025).

Romain sló sér upp með poppstjörnunni Dua Lipa árið 2023 og sáust þau meðal annars saman á rauða dreglinum og á tískuvikunni í París. Þar áður var hann í sambandi með tónlistarkonunni Ritu Ora. 

Emily var gift kvikmyndaframleiðandanum Sebastian Bear-McClard,frá 2018 til 2022 og á með honum fjögurra ára soninn Sly. Frá því þau skildu hefur hún verið orðuð við Harry Styles, Brad Pitt, Eric André og Pete Davidson.

