Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. febrúar 2026 13:27 Mikey Madison og hjónin Samantha Quan og Sean Baker með fjórar af fimm Óskarsverðlaunastyttum sem Anora fékk í fyrra. Getty Leikstjórinn Sean Baker, sem hreppti fjögur Óskarsverðlaun fyrir kvikmyndina Anoru í fyrra, hefur loks uppljóstrað um næstu kvikmynd sína. Hún verður tekin upp á Ítalíu og er ástarbréf til kynlífskómedía Ítalíu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Baker hefur leikstýrt átta kvikmyndum á síðustu 25 árum og fjallar hann nær yfirleitt um fólk sem er utangarðs, oftar en ekki fólk tengt kynlífsverkaiðnaðinum. Myndir hans innihalda gjarnan óreynda leikara, raunsæisleg samtöl og hráan tökustíl. Sjá einnig: Strípibúlluást sem hleypir öllu í háaloft Eftir að Anora (2024), sem fjallaði um ástarævintýri samnefndrar fatafellu, rakaði inn verðlaunum á nær öllum verðlaunahátíðum síðasta árs hefur bransinn beðið eftir fréttum af næstu mynd Baker. Þrátt fyrir tilboð frá öllum helstu stúdíóunum hefur Baker ákveðið að framleiða næstu kvikmynd sína sjálfstætt. Baker er þessa dagana staddur á kvikmyndahátíðinni í Berlín og ræddi þar við Variety um nýjustu stuttmynd sína, Sandiwara (2026) með Michelle Yeoh í aðalhlutverki, og næstu skref á ferlinum. Kom þar í ljós að næsta mynd hans verður tekin upp á Ítalíu og að ítalska leikkona Vera Gemma muni leika í henni. Vera Gemma fékk Orizzonti-verðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum 2022 fyrir leik sinn í myndinni Veru.EPA „Þetta er ástarbréf mitt til ítölsku kynlífskómedía sjöunda og áttunda áratugarins svo ég hef verið að sökkva mér ofan í það. Við viljum taka hana upp í ár," sagði Baker við Variety. Ítalska kynlífskómedían, sexy all'italiana á frummálinu, er undirgrein ítölsku gamanmyndarinnar (ít. commedia all'italiana) sem fæddist á sjötta áratug síðasta aldar. Kynlífskómedían einkenndist af mikilli nekt og ærslafengnum gamanleik. Uppgangur greinarinnar tengdist kynlífsbyltingunni sterkum böndum og var laus við samfélagskrítíkina sem einkenndi ítalskar myndir þess tíma. Forvitnilegt verður að sjá hvernig Baker tekst til. Hollywood Bíó og sjónvarp Ítalía Tengdar fréttir Anora sigurvegari á Óskarnum Kvikmyndin Anora fékk flest verðlaun á Óskarsverðlaunahátíðinni sem fram fór vestanhafs í nótt. Myndin fékk alls fimm verðlaun og var meðal annars valin besta myndin. Þá varð leikstjóri myndarinnar Sean Baker sá fyrsti til að vinna fern verðlaun fyrir sömu myndina. 3. mars 2025 05:57 Anora hlaut Gullpálmann í ár Kvikmyndin Anora undir leikstjórn Sean Baker hlaut Gullpálmann á kvikmyndahatíðinni í Cannes í gær. Myndin er gríndrama sem fjallar um unga fatafellu í New York sem á í ástarsambandi við son rússnesks auðjöfurs. 26. maí 2024 12:06