Leikið sjónvarpsefni aftur hluti af Eddunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. janúar 2026 13:55 Sigurvegarar á Edduverðlaununum árið 2025 þar sem ekki voru veitt verðlaun fyrir leikið sjónvarpsefni. Hulda Margrét Stjórn Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar (ÍKSA) hefur opnað fyrir innsendingar til Eddunnar 2026 og ákveðið að verðlauna leikið sjónvarpsefni á ný. Þar bætist við fimm nýir flokkar: besta leikna sjónvarpsefnið auk besta leikara og leikkonu í aðal- og aukahlutverkum. ÍKSA greinir frá þessu í tilkynningu til fjölmiðla þar sem opnað er fyrir innsendingar vegna Edduverðlaunanna 2026. Gjaldgeng eru verk sem frumsýnd voru opinberlega á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2025. Innsendingarferlið er að fullu rafrænt á innsendingarvef Eddunnar en frestur til að senda inn verk rennur út á miðnætti þriðjudaginn 10. febrúar. Í kjölfarið hefja valnefndir Eddunnar störf. ÍKSA ákvað að aðskilja afhendingu verðlauna fyrir sjónvarpsefni og kvikmyndir á Eddunni og árið 2024 voru í fyrsta sinn eingöngu afhent verðlaun fyrir kvikmyndir. Af því tilefni stofnuðu ljósvakamiðlarnir Sýn, Rúv og Sjónvarp símans til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna sem voru haldin í fyrsta sinn í október síðastliðnum. Nú virðist þó sem leikið sjónvarpsefni sé komið aftur til Eddunnar. Verðlaunað verður í eftirtöldum flokkum: Barna- og unglingamynd ársins Erlend kvikmynd ársins Heimildarmynd ársins Heimildarstuttmynd ársins Kvikmynd ársins Stuttmynd ársins Leikið sjónvarpsefni ársins Brellur ársins Búningar ársins Gervi ársins Handrit ársins Hljóð ársins Klipping ársins Kvikmyndataka ársins Leikari ársins í aðalhlutverki – kvikmynd Leikari ársins í aukahlutverki – kvikmynd Leikkona ársins í aðalhlutverki – kvikmynd Leikkona ársins í aukahlutverki – kvikmynd Leikmynd ársins Leikstjóri ársins Tónlist ársins Leikari ársins í aðalhlutverki – sjónvarp Leikari ársins í aukahlutverki – sjónvarp Leikkona ársins í aðalhlutverki – sjónvarp Leikkona ársins í aukahlutverki – sjónvarp Heiðursverðlan Uppgötvun ársins Íslensku sjónvarpsverðlaunin Edduverðlaunin Bíó og sjónvarp