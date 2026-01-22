Balti tæklar veðmálasvindl með Wahlberg

Næsta kvikmynd Baltasars Kormáks er spennutryllirinn The Big Fix frá Netflix um skrifstofumann hjá FIFA sem afhjúpar stórt veðmálasvindl tengt kínversku mafíunni og endar í eltingaleik við metnaðarfullan svindlara. Mark Wahlberg og Riz Ahmed fara með aðalhlutverkin.
Skemmtanabransamiðillinn Deadline greinir frá fréttunum.
Nýjasta kvikmynd Baltasars Kormáks, Netflix-spennutryllirinn Apex með Charlize Theron og Taron Egerton í aðalhlutverkum, verður frumsýnd í lok apríl. Framleiðendur hennar, Netflix og Chernin Entertainment, hafa samt sem áður þegar tilkynnt næsta verkefni sitt með leikstjóranum íslenska, glæpamyndina The Big Fix.
Glæpamyndin byggir á sönnum atburðum og fjallar um fyrrverandi lögreglumann hjá Interpol sem fær skrifstofuvinnu hjá FIFA og uppgötvar þar stórt, alþjóðlegt veðmálasvindl sem hann hyggst afhjúpa. Hefst þá eltingaleikur þar sem hann reynir að ná í skottið á svindlara sem er í samstarfi við kínversku mafíuna.
Samkvæmt heimildum Deadline munu þeir Guy Bolton og Justin Haythe skrifa handritið, Baltasar framleiða myndina ásamt Peter Chernin og David Ready og svo verða Wahlberg og Ahmed í aðalhlutverkum. Baltasar þekkir vel til Wahlberg, þeir hafa unnið tvívegis saman, fyrst í glæpamyndinni Contraband (2012) og síðan í hasarmyndinni 2 Guns (2013).
Kvikmynda- og sjónvarpsþáttavefurinn IMDB greinir síðan frá því að tökur á myndinni muni hefjast í Sydney í Ástralíu í apríl næstkomandi.
Ný stikla væntanlegrar kvikmyndar Baltasars Kormáks, Apex, var birt í gær. Um er að ræða hasarmynd, en í stiklunni fáum við að sjá brot úr harkalegum eltingaleik um óbyggðir Ástralíu.
Baltasar Kormákur leikstjóri segir að gróðureldar í Los Angeles hafi sett strik í reikninginn vegna kynningarstarfs á kvikmyndinni Snertingu fyrir Óskarsakademíuna. Tilkynnt verður á fimmtudag hvort myndin verði á lista erlendra kvikmynda sem tilnefndar eru til verðlaunanna en Baltasar fær ekkert að vita fyrr en á sama tíma og allir aðrir. Sérstök hátíðarsýning á myndinni fer fram í Kringlunni á fimmtudag.