Óttast að kvik­mynda­hús endi eins og djass­klúbbar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Leonardo DiCaprio er stærsti leikari samtímans og það er því hlustað þegar hann tjáir sig um kvikmyndaiðnaðinn.
EPA/TOLGA AKMEN

Bandaríski stórleikarinn Leonardo DiCaprio hefur miklar áhyggjur af framtíð kvikmyndahúsa. Hann segir breytingar í kvikmyndaiðnaðinum nú gerast á ógnarhraða og óttast að kvikmyndahús endi á svipuðum stað og djassklúbbar hvað varðar aðsókn.

Þetta kemur fram í viðtali við leikarann í breska blaðinu The Times of London. Þar segist hann velta vöngum yfir því hvort almenningur hafi enn áhuga á kvikmyndahúsum og óttast að þeirra bíði að verða einungis áfangastaður fárra en áhugasamra ofuraðdáenda.

Risavaxin breyting

„Þetta er að breytast á ógnarhraða,“ segir DiCaprio við miðilinn og á þar við kvikmyndaiðnaðinn. „Við erum að horfa upp á risavaxna breytingu. Fyrst hurfu heimildarmyndir úr kvikmyndahúsunum. Núna fá leiknar myndir aðeins takmarkaðan tíma í sýningu og fólk bíður með að horfa á þær á streymisveitum. Ég veit ekki.“

Hvað sem verður í framtíðinni segist leikarinn vona að kvikmyndagerðarfólk framtíðar fái að sýna afrakstur vinnu sinnar á hvíta tjaldinu. „Ég vona bara að nógu margir sem eru sannir hugsjónamenn fái tækifæri til að gera einstaka hluti í framtíðinni sem sjást í kvikmyndahúsum. En það á eftir að koma í ljós.“

Óskarsverðlaunahafinn hefur farið mikinn undanfarið í viðtölum og tjáð sig um gervigreind. Hann vill ekki sjá tæknina nýtta í kvikmyndum nútímans og segir hana gersneydda mennsku og geti því aldrei í raun og veru verið metin sem list.

„Þetta gæti verið tæki fyrir ungan kvikmyndagerðarmann til að gera eitthvað sem við höfum aldrei séð áður,“ sagði DiCaprio um gervigreind.

„Ég held að allt sem á að teljast ósvikin list verði að koma frá manneskju. Annars – hefurðu ekki heyrt þessi lög sem eru samansuða og alveg frábær og þú hugsar: „Guð minn góður, þetta er Michael Jackson að syngja lag með The Weeknd,“ eða „Þetta er fönk úr laginu „Bonita Applebum“ með A Tribe Called Quest, flutt með, þú veist, eins konar Al Green sálar-söngrödd, og það er frábært.“ Og þú hugsar: „Töff.“ En svo fær það sínar fimmtán mínútur af frægð og hverfur svo út í tómið með öðru internetrusli. Það er engin festing í því. Það er engin mennska í því, þótt það sé frábært.“

