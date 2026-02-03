Bíó og sjónvarp

Meryl Streep verður Joni Mitchell

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Meryl Streep mun leika Joni Mitchell í ævisögumynd um tónlistarkonuna.
Meryl Streep mun leika Joni Mitchell í ævisögumynd um tónlistarkonuna. Getty

Stórleikkonan Meryl Streep mun leika tónlistargoðsögnina Joni Mitchell í óhefðbundinni ævisögumynd í leikstjórn Cameron Crowe. Anya Taylor-Joy hefur verið orðuð við yngri útgáfu af Mitchell en það er enn óstaðfest.

Dægurmálatímaritið Rolling Stone greindir frá ráðningu Streep og Hollywood-bloggið The InSneider hefur fjallað um samningaviðræður Taylor-Joy um leik í myndinni

Síðasta kvikmyndin sem Streep lék í var Don't Look Up (2021) og svo hefur hún leikið í síðustu þremur seríum Only Murders in The Building (2023-25). Á þessu ári leikur hún í teiknimyndinni Hoppers og snýr aftur sem Miranda Priestly í The Devil Wears Prada 2. Seinna á árinu hefjast svo tökur á ævisögumyndinni um Joni Mitchell.

Leikkonurnar Emily Blunt, Meryl Streep og Anne Hathaway snúa aftur í framhaldi The Devil Wears Prada 2.Vísir/AP

Tónlistarframleiðandinn Clive Davis hélt sitt árlega Grammy-fyrirpartý í Los Angeles á laugardag og flutti þar ræðu þar sem hann greindi frá stjörnunum sem voru mættar. Meðal þeirra var Mitchell, sem Davis sagði að yrði leikin af Streep í mynd um söngkonuna. Rolling Stone inntu Crowe svara við tilkynningunni og staðfesti leikstjórinn fréttina með því að vísa aftur í tilkynninguna.

Leikstjórinn Cameron Crowe var um tíma einn öflugasti leikstjóri Hollywood, sló í gegn með rómantísku gamanmyndinni Jerry Maguire (1996), fylgdi henni eftir með tónlistarmyndinni Almost Famous (2000) og sálfræðitryllinum Vanilla Sky (2001). Eftir að hafa leikstýrt rómantísku gamanmyndunum Elizabethtown (2005), We Bought a Zoo (2011) og Aloha (2015) hefur hann hins vegar legið í dvala.

Ævisögumynd Crowe um Mitchell hefur verið í bígerð í langan tíma og verður sennilega ein hans persónulegasta mynd. Crowe og Mitchell kynntust á áttunda áratugnum þegar hann tók viðtal við hana 1979 sem blaðamaður Rolling Stone og hafa þau verið vinir síðan. Á síðustu árum hefur hann verið hálfgerður aðstoðarmaður hennar og þau unnið saman að handriti ævisögumyndar hennar undanfarin þrjú ár.

Eins og áður sagði hefur Anya Taylor-Joy verið orðuð við yngri útgáfu tónlistarkonunnar og þrálátur orðrómur þess efnis verið í dreifingu. Það er þó enn óstaðfest en hlýtur að koma í ljós á næstu mánuðum.

