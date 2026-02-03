Meryl Streep verður Joni Mitchell Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. febrúar 2026 13:18 Meryl Streep mun leika Joni Mitchell í ævisögumynd um tónlistarkonuna. Getty Stórleikkonan Meryl Streep mun leika tónlistargoðsögnina Joni Mitchell í óhefðbundinni ævisögumynd í leikstjórn Cameron Crowe. Anya Taylor-Joy hefur verið orðuð við yngri útgáfu af Mitchell en það er enn óstaðfest. Dægurmálatímaritið Rolling Stone greindir frá ráðningu Streep og Hollywood-bloggið The InSneider hefur fjallað um samningaviðræður Taylor-Joy um leik í myndinni Síðasta kvikmyndin sem Streep lék í var Don't Look Up (2021) og svo hefur hún leikið í síðustu þremur seríum Only Murders in The Building (2023-25). Á þessu ári leikur hún í teiknimyndinni Hoppers og snýr aftur sem Miranda Priestly í The Devil Wears Prada 2. Seinna á árinu hefjast svo tökur á ævisögumyndinni um Joni Mitchell. Leikkonurnar Emily Blunt, Meryl Streep og Anne Hathaway snúa aftur í framhaldi The Devil Wears Prada 2.Vísir/AP Tónlistarframleiðandinn Clive Davis hélt sitt árlega Grammy-fyrirpartý í Los Angeles á laugardag og flutti þar ræðu þar sem hann greindi frá stjörnunum sem voru mættar. Meðal þeirra var Mitchell, sem Davis sagði að yrði leikin af Streep í mynd um söngkonuna. Rolling Stone inntu Crowe svara við tilkynningunni og staðfesti leikstjórinn fréttina með því að vísa aftur í tilkynninguna. Leikstjórinn Cameron Crowe var um tíma einn öflugasti leikstjóri Hollywood, sló í gegn með rómantísku gamanmyndinni Jerry Maguire (1996), fylgdi henni eftir með tónlistarmyndinni Almost Famous (2000) og sálfræðitryllinum Vanilla Sky (2001). Eftir að hafa leikstýrt rómantísku gamanmyndunum Elizabethtown (2005), We Bought a Zoo (2011) og Aloha (2015) hefur hann hins vegar legið í dvala. Ævisögumynd Crowe um Mitchell hefur verið í bígerð í langan tíma og verður sennilega ein hans persónulegasta mynd. Crowe og Mitchell kynntust á áttunda áratugnum þegar hann tók viðtal við hana 1979 sem blaðamaður Rolling Stone og hafa þau verið vinir síðan. Á síðustu árum hefur hann verið hálfgerður aðstoðarmaður hennar og þau unnið saman að handriti ævisögumyndar hennar undanfarin þrjú ár. Eins og áður sagði hefur Anya Taylor-Joy verið orðuð við yngri útgáfu tónlistarkonunnar og þrálátur orðrómur þess efnis verið í dreifingu. Það er þó enn óstaðfest en hlýtur að koma í ljós á næstu mánuðum. Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Tónlist Mest lesið „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda Lífið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Fegurðardýrkun í Oz-landi Gagnrýni Meryl Streep verður Joni Mitchell Bíó og sjónvarp Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal Lífið Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Tónlist Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót Menning Fleiri fréttir Meryl Streep verður Joni Mitchell Dragi úr trúverðugleika Eddunnar og útiloki fagfólk Leikið sjónvarpsefni aftur hluti af Eddunni Segir sig frá hlutverkinu vegna óánægju með upprunann Ólafur Darri verður Þór Sækir um skilnað frá Schneider Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Leo og félagar hlutu flestar tilnefningar Tíminn og vatnið frumsýnd á Sundance: „Viska afa í Teigó sigraði hjörtu þeirra“ Sinners slær met yfir flestar Óskarstilnefningar Balti tæklar veðmálasvindl með Wahlberg Þau eru tilnefnd fyrir verstu kvikmyndagerð síðasta árs Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Fáum við einn þátt í viðbót af Stranger Things? Blaðri því út um allan bæ að hann sé næsti Bond Béla Tarr er látinn Óttast að kvikmyndahús endi eins og djassklúbbar Játaði ást sína á Jenner Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Sjá meira