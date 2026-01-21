Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. janúar 2026 10:14 Edda Björgvins, Sveppi, Sigurður Þór, Snjólaug Lúðvíks og Villi Neto munu keppa í íslenska Taskmaster. Fimm vel valdir keppendur hafa farið á kostum við upptökur á fyrstu þáttaröðinni af íslensku útgáfu skemmtiþáttarins Taskmaster sem hefur göngu sína á SÝN í lok mars næstkomandi. Í þættinum etja fimm íslenskir skemmtikraftar kappi í óvæntum og oft furðulegum þrautum sem krefjast útsjónarsemi, hugmyndaauðgi og húmors. Allt er þetta gert í nafni heiðurs og hláturs en einnig til að finna út hver verði hinn eini sanni þrautakóngur. Þættinum, þrautunum og keppninni verður stjórnað af Ara Eldjárni sem verður Taskmasterinn og Jóhanni Alfreð Kristjánssyni aðstoðarmanni hans sem leiðir keppendur í gegnum þrautirnar skemmtilegu. Leikarar og grínistar Keppendur fyrstu þáttaraðarinnar þarf vart að kynna enda eiga þau það sameiginlegt að vera þekkt fyrir grín sitt og gaman sem leikarar, skemmtikraftar, uppistandarar og samfélagsmiðlastjörnu. Keppendurnir eru: Edda Björgvinsdóttir, leikkona; Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari; Sigurður Óskarsson, leikari; Sverrir Þór Sverrisson/Sveppi, skemmtikraftur og sjónvarpsstjarna; Vilhelm Netó, leikari og uppistandari. Taskmaster hóf fyrst göngu sína í Bretlandi og hefur síðan farið sigurför um heiminn, verið framleiddir og sýndir í á þriðja tug landa. Hefur það víða þótt eftirsótt að komast að sem keppandi í þessum gríðarvinsælu þáttum. Tökur halda áfram í febrúar þegar skorið verður úr um hver ber sigur úr bítum í fyrstu íslensku þáttaröð Taskmaster. Aðdáendum gefst kostur á að vera viðstaddir upptökur en hægt er að skrá sig á dagsetningar hér en þar er tuttugu ára aldurstakmark. Vísir er í eigu Sýnar. Sýn Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Taskmaster Mest lesið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Lífið Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Bíó og sjónvarp Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Kynntist manninum á Tinder í Covid Lífið Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Lífið Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Lífið Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Lífið Draumaferðin gæti verið nær en þú heldur Lífið samstarf Fleiri fréttir Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Fáum við einn þátt í viðbót af Stranger Things? Blaðri því út um allan bæ að hann sé næsti Bond Béla Tarr er látinn Óttast að kvikmyndahús endi eins og djassklúbbar Játaði ást sína á Jenner Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Fyrsta stiklan úr Íslandsstórvirki Nolan mætt á netið Wire-stjarna látin langt fyrir aldur fram Bestu, stærstu, slökustu og verstu myndir ársins 2025 Framhald af Napóleonsskjölunum í vinnslu Enginn Óskar til Íslands 2026 Bestu myndir Robs Reiner Dick van Dyke á hundrað ára afmæli Pulp Fiction leikarinn Peter Greene látinn Frumsýning á Vísi: „Sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru“ Nágrannar kveðja endanlega í dag Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Yrsa, Hannes og Björg í eina sæng með Thule Sjá meira