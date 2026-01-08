Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. janúar 2026 11:10 Þórir Baldursson með jamaísku súperstjörnunni Grace Jones í stúdíóinu á diskótímabilinu. Heimildarmyndin Maðurinn sem elskar tónlist fjallar um ævi og störf tónlistarmannsins Þóris Baldurssonar og verður frumsýnd í Bíó Paradís í dag. Á sjötíu ára tónlistarferli hefur Þórir unnið með mörgum þekktustu tónlistarmönnum Íslands en líka erlendum stórstjörnum á borð við Elton John, ABBA, Rolling Stones, Donnu Summer og Grace Jones. Fylgst er með Þóri frá því hann var barn í Keflavík þar sem hann fylgdi föður sínum tíu ára gamall á dansleiki og lék undir á píanó. Áhorfendur sjá þegar Þórir gekk í sína fyrstu hljómsveit tólf ára og varð virkur í tónlistarsenunni. Í byrjun áttunda áratugarins fór Þórir í mánaðarlanga vinnuferð til Finnlands og endaði á að starfa erlendis næstu árin, á Norðurlöndunum, í Sviss, Þýskalandi og loks í Bandaríkjunum. Stikla myndarinnar er frumsýnd á Vísi og má sjá hana hér að neðan: Farið er á kunnuglega staði þar sem hljóð og stíll diskótónlistarinnar varð til fyrir tæpum fimmtíu árum og staldrað við hjá gömlum vinum og samstarfsmönnum. Sýnd verða ný og gömul viðtöl við Þóri og starfsfélaga, vini hans hérlendis og erlendis auk fjölda annara atvika allt frá 1957 til dagsins í dag. Plakatið fyrir maðurinn sem elskar tónlist. Meðal þeirra sem að koma fram í myndinni og tengjast Þóri á einn eða annan hátt eru Savanna tríóið, Dátar, Hljómar, Heiðursmenn, Þrjú á palli, Lee Hazlewood, María Baldursdóttir, Guðrún Pálsdóttir, Jóhann Helgason, ABBA, Boney M, Rolling Stones, Georgio Moroder, Donna Summer, Twiggy, Grace Jones, Elton John, Geir Ólafsson, Kristján Jóhannsson, Sigurður Flosason og margir fleiri. Þórir hlaut heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna 2011 og á nýársdag árið 2013 var hann sæmdur riddarakrossi fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Þórir er 81 ára gamall í dag og er að hluta til sestur í helgan stein. Hann gerir við gömul Hammondorgel í frítíma sínum og spilar stundum með ýmsum hljómsveitum, oftast jazz. Leikstjóri og handritshöfundur Mannsins sem elskar tónlist er Jóhann Sigmarsson og er hún framleidd af Október Productions, Fjörutíu þúsund sjötíu og fjórum kílómetrum í samvinnu við Ægi Invest. Fahad Falur Jabali fór með framleiðslustjórn myndarinnar. Heimildarmyndin hlaut styrk úr Kvikmyndamiðstöð Íslands og styrktu sveitarfélögin Reykjanesbær, Kópavogsbær og Dalvíkurbyggð framgang verkefnisins. Tónlist Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Lífið Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Lífið Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Lífið Sonurinn kominn með nafn Lífið Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Lífið Útivinnandi og valið barnleysi með hund að bætast við útivinnandi og valið barnleysi Áskorun Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Lífið Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Lífið Mótmælir söfnuninni: „Ég myndi frekar stinga byssu upp í rassgatið á mér“ Lífið Blaðri því út um allan bæ að hann sé næsti Bond Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Fáum við einn þátt í viðbót af Stranger Things? Blaðri því út um allan bæ að hann sé næsti Bond Béla Tarr er látinn Óttast að kvikmyndahús endi eins og djassklúbbar Játaði ást sína á Jenner Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Fyrsta stiklan úr Íslandsstórvirki Nolan mætt á netið Wire-stjarna látin langt fyrir aldur fram Bestu, stærstu, slökustu og verstu myndir ársins 2025 Framhald af Napóleonsskjölunum í vinnslu Enginn Óskar til Íslands 2026 Bestu myndir Robs Reiner Dick van Dyke á hundrað ára afmæli Pulp Fiction leikarinn Peter Greene látinn Frumsýning á Vísi: „Sýna fólki hver Bubbi er í raun og veru“ Nágrannar kveðja endanlega í dag Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Yrsa, Hannes og Björg í eina sæng með Thule Sjá meira