Eric Dane er látinn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Dane var ötull baráttumaður fyrir vitundarvakningu um ALS eftir að hann greindist.
Dane var ötull baráttumaður fyrir vitundarvakningu um ALS eftir að hann greindist.

Leikarinn og hjartaknúsarinn Eric Dane er látinn. Hann var 53 ára. Dane, sem var hvað frægastur sem „McSteamy“ í Grey's Anatomy og nú síðast fyrir leik sinn í þáttunum Euphoria, sagði frá því í fyrra að hann hefði greinst með hreyfitaugungahrörnun (ALS).

Fjölskylda Dane hefur staðfest að hann lést seinni partinn í gær. Hann er sagður hafa varið síðustu stundunum umvafinn ástvinum, til að mynda eiginkonu sinni Rebeccu Gayheart og dætrum sínum, Billie og Georgíu.

Dane fæddist í San Francisco árið 1972. Hann „slysaðist“ í leiklistina, þegar hann var fenginn til að leika Joe Keller í All My Sons. Hann fluttist til Los Angeles, þar sem hann sagðist hafa „djammað“ í átta ár en það var ekki fyrr en árið 2006 sem hann sló í gegn sem hinn ofursexý Marc Sloane í Grey's Anatomy. Dane lék Sloane til ársins 2012.

Dane giftist leikkonunni Gayheart árið 2004 og þau eignuðust Billie árið 2010 og Georgíu árið 2011. 

