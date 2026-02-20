Eric Dane er látinn Hólmfríður Gísladóttir skrifar 20. febrúar 2026 06:18 Dane var ötull baráttumaður fyrir vitundarvakningu um ALS eftir að hann greindist. Getty/FilmMagic/Bauer-Griffin/Axelle Leikarinn og hjartaknúsarinn Eric Dane er látinn. Hann var 53 ára. Dane, sem var hvað frægastur sem „McSteamy“ í Grey's Anatomy og nú síðast fyrir leik sinn í þáttunum Euphoria, sagði frá því í fyrra að hann hefði greinst með hreyfitaugungahrörnun (ALS). Fjölskylda Dane hefur staðfest að hann lést seinni partinn í gær. Hann er sagður hafa varið síðustu stundunum umvafinn ástvinum, til að mynda eiginkonu sinni Rebeccu Gayheart og dætrum sínum, Billie og Georgíu. Dane fæddist í San Francisco árið 1972. Hann „slysaðist“ í leiklistina, þegar hann var fenginn til að leika Joe Keller í All My Sons. Hann fluttist til Los Angeles, þar sem hann sagðist hafa „djammað“ í átta ár en það var ekki fyrr en árið 2006 sem hann sló í gegn sem hinn ofursexý Marc Sloane í Grey's Anatomy. Dane lék Sloane til ársins 2012. Dane giftist leikkonunni Gayheart árið 2004 og þau eignuðust Billie árið 2010 og Georgíu árið 2011. Hollywood Mest lesið „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök Innlent „Mjög, mjög sorglegt“ Erlent Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Erlent Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Innlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent Eric Dane er látinn Erlent Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Innlent Andrew látinn laus Erlent Fleiri fréttir Eric Dane er látinn „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Sjá meira