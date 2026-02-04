Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið

Maron Birnir, Helgi T og fleiri ungar poppstjörnur fara með aðalhlutverk í væntanlegri kvikmynd sem heitir Undir ísnum. Hópurinn hefur undanfarið unnið hörðum höndum að verkefninu og hlakka strákarnir mikið til að athjúpa afraksturinn á hvíta tjaldinu. Þeir frumsýna stiklu fyrir kvikmyndina hér fyrir neðan.
Hér má sjá fyrstu stiklu úr kvikmyndinni Undir ísnum:
Undir ísnum er fyrsta kvikmyndin sem er framleidd af Tónhyl og er væntanleg í bíó 12. mars næstkomandi.
„Hugmyndin af kvikmyndinni kviknaði eftir að tónlistarhópurinn Tónhylur Akademía gerði myndband við lagið sitt Ráðinnn sem var í ákveðnum kvikmyndastíl.
Myndin fjallar þó ekki um Tónhyl Akademíu heldur er leikin mynd um vinahóp sem svindlar sér inn í dularfullt verkefni þar sem þeir þurfa að ná í demant á Suðurskautið í gamla sovéska námu.
Í fyrstu virðist verkefnið vera einfalt en fljótlega kemur í ljós að það er meira sem býr undir ísnum en einungis demanturinn,“ segir í tilkynningu frá Tónhyl.
Hópurinn á bak við myndina samanstendur bæði af fagfólki úr kvikmyndageiranum og fólki sem er að stíga sín fyrstu skref.
Myndin var tekin upp síðasta sumar víða um landið. Að sögn strákanna var tökuferlið krefjandi en sömuleiðis lærdómsríkt og mjög skemmtilegt.
„Markmiðið með myndinni var bæði að búa til efni fyrir ungt fólk sem mikil vöntun er á og styðja við nýliða í greininni sem hafa áhuga á að starfa við kvikmyndagerð.“
Í aðalhlutverkum eru meðlimir Tónhyl akademíu þeir Helgi Trausti Stefánsson, Kristján Saenz, Maron Birnir Reynisson, Theodór Gísli Sigurgeirsson, Egill Airi, Lindi Banushi, Stefán Logi Hermannsson, Ísak Örn Friðriksson, Ívar Páll Arnarsson og Tryggvi Þór Torfason.
Auk þeirra fara Vivian Ólafsdóttir og Þór Tulinius með hlutverk í myndinni.
„Kristján Sturla Bjarnason skrifar handritið og leikstýrir en Atli Þór Einarsson sér um tölvubrellur og kvikmyndatöku, Brynjar Ingi Unnsteinsson um hljóð og Guðfinna Birta Valgeirsdóttir er framleiðandi. Myndin er framleidd með Fenrir films,“ segir jafnframt í tilkynningunni.
Tónhyls-stjörnurnar eru samhliða þessu að halda tónleika um næstu helgi í Austurbæ sem seldist upp á tólf tímum.
Þá eru þeir í óðaönn að gefa út sóló lögin sín þessa dagana sem njóta mikilla vinsælda og virðist uppbygging hópsins engum takmörkum sett.