Múmían rís í fjórða sinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Brendan Fraser og Rachel Weisz munu snúa aftur í fjórðu myndinni um Múmíuna, tæpum þrjátíu árum eftir að sú fyrsta kom út og tuttugu árum á eftir þeirri síðustu.
Hollywood-stjörnurnar Brendan Fraser og Rachel Weisz munu snúa aftur í fjórðu myndinni í Múmíu-myndaröðinni. Sú fyrsta kom út 1999, varð gríðarvinsæl og gat af sér tvær framhaldsmyndir.

Múmíumyndirnar með Fraser eru ævintýramyndir í anda Indiana Jones þar sem blandast saman hasar, rómans og hryllingur. Fyrsta myndin var lausleg endurgerð á The Mummy frá 1932 og gerðist á þriðja áratug síðustu aldar. Þar sagði frá ævintýramanninum Rick O'Connell (Fraser) sem ferðast til Egyptalands með bókasafnsfræðingnum Evelyn (Weisz) í leit að fjársjóði en endar á að vekja múmíu Imhoteps til lífsins.

Fraser og Weisz léku aftur saman í framhaldinu, The Mummy Returns árið 2001, en hann lék einn í þeirri þriðju, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor árið 2008. Serían var endurræst með Tom Cruise í aðalhlutverki árið 2017 en viðtökurnar voru svo dræmar að hætt var við að gera fleiri myndir til viðbótar. Stúdíóið New Line Cinema er líka búið að gera sína eigin útgáfu af The Mummy í leikstjórn Lee Cronin sem kemur út síðar á þessu ári - allt morandi í múmíum.

Universal Pictures hefur gefið út að fjórða myndin muni koma út 19. maí 2028 en það er ekki ólíklegt að það breytist. Framleiðsluteymið Radio Silence, sem samanstendur af leikstjórunum Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett, hefur verið orðað við leikstjórn myndarinnar. Þeir hafa áður leikstýrt hryllingsmyndunum Ready or Not (2019), Scream (2022) og Scream VI (2023).

Brendan Fraser hefur verið í miklum endurkomuham síðustu ár eftir að hafa verið bolað úr Hollywood um tíma í kjölfar þess að hafa greint frá kynferðislegri áreitni sem hann var beittur. Hann hlaut mikið lof fyrir leik sinn í The Whale (2022) og Killers of the Flower Moon (2023) og lék síðast í japönsku myndinni Rental Family (2025).

