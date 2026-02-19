Nemendamótið er jafnan hápunktur skólaársins hjá nemendum í Verzlunarskólanum sem hafa í ár sett upp söngleik sem byggir á sögu eins þekktasta leikfangs í heimi. Verkið sem sló í gegn á hvíta tjaldinu fyrir ekki svo löngu hefur nú verið sett í íslenskan búning þar sem þekkt íslensk dægurlög fá meðal annars að njóta sín.
Til að setja sýninguna á svið hefur íþróttahúsi skólans verið umbreytt í leikhús á meðan verkið Barbí er í sýningu. „Við erum í fimmtu sýningu af fimm á tveimur dögum,“ sagði Sunneva Rán Steingrímsdóttir, sem fer með hlutverk Barbí, þegar fréttastofa leit við í hléi síðdegis í dag. „Þetta er búið að vera ógeðslega skemmtilegt,“ segir Snævar Steffensen Valdimarsson sem leikur Ken.
„Ég elska þessa mynd þannig ég var eiginlega búin að læra hana utan að,“ segir Sunneva, spurð hvernig hafi verið að setja sig inn í hlutverkið. Snævar segist ekki heldur hafa verið í vandræðum með að tengja við sinn karakter. „Heppilega hefur fólk sagt að ég sé bara nokkuð líkur Ken sem manneskja, orkumikill og pínu skrýtinn. En annars litaði ég bara hárið og fór í sprey-tan, það var það eina sem ég þurfti að gera,“ segir Snævar og hlær.
Nemendur skólans hafa þegar fengið tækifæri til að sjá verkið nú í Nemó-vikunni svokölluðu, en söngleikurinn fer nú í almenna sýningu þar sem öllum sem hafa áhuga gefst færi á að tryggja sér miða.
En fyrir hvern er sýningin?
„Stelpurnar,“ segir Sunneva sem er fljót að svara en stelpur, strákar og glíma þeirra við feðraveldið er stór þáttur í söguþræðinum. Þau eru þó bæði sammála um að sýningin sé ekki síður fyrir stráka sem þau hvetja sannarlega líka til að mæta.
Höskuldur Þór Jónsson leikstýrir sýningunni, en hann „Það er mjög gefandi að stíga inn í svona risa batterí með svona mörgum hæfileikaríkum krökkum, þetta er eiginlega bara alveg galið,“ segir Höskuldur.
Fyrir utan þá miklu vinnu sem leikstjóri, leikarar, dansarar og söngvarar hafa lagt í sýninguna, þá er stór hópur annarra nemenda sem kemur að sýningunni með öðrum hætti, til dæmis við förðun, búninga, sviðsmynd og allt mögulegt. „Það er mikið búið að ganga á síðustu vikur,“ segir Höskuldur sem einnig skrifaði íslenskt handrit að verkinu fyrir uppsetningu Verzlinga.