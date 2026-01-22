Bíó og sjónvarp

Sinners slær met yfir flestar Óskarstilnefningar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Michael B. Jordan er í aðalhlutverki í Sinners sem hlaut flestar tilnefningar.
Tilnefningar til Óskarsverðlaunanna voru tilkynntar í beinu streymi fyrir skömmu. Hryllingsmyndin Sinners sló þar met yfir flestar tilnefningar, sextán talsins, en þar á eftir kom spennumyndin One Battle After Another með 12 tilnefningar.

Óskarsverðlaunin verða veitt í 98. sinn þann 15. mars næstkomandi. Allar tilnefningarnar fyrir hátíðina voru kynntar af leikurunum Danielle Brooks og Lewis Pullman í beinu streymi á Youtube frá Goldwyn-leikhúsinu í Los Angeles

Mikil spenna ríkir ávallt um stóru flokkana þrjá: bestu kvikmynd, besta leikara í aðalhlutverki og bestu leikkonu í aðalhlutverki. Líklegust til að hreppa vinninginn þar eru spennumyndin One Battle After Another, Timothee Chalamet fyrir Marty Supreme og Jessie Buckley fyrir Hamnet.

Tilnefning Íslands til Óskarsverðlauna, Ástin sem eftir er eftir Hlyn Pálmason, komst ekki á lokalistann.

Vampírumyndin Sinners hlaut sextán tilnefningar og sló þar með metið yfir flestar tilnefningar sem All About Eve (1950), Titanic (1997), og La La Land (2016) héldu áður með fjórtán stykki.

Hér fyrir neðan má sjá tilnefningar til Óskarsverðlaunanna

Besta myndin:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Besti leikari í aðalhlutverki

  • Timothee Chalamet í Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio í One Battle After Another

  • Ethan Hawke í Blue Moon

  • Michael B. Jordan í Sinners

  • Wagner Moura í The Secret Agent

Besta leikkona í aðalhlutverki

  • Jessie Buckley fyrir Hamnet
  • Rose Byrne fyrir If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson fyrir Song Sung Blue
  • Renate Reinsve fyrir Sentimental Value
  • Emma Stone fyrir Bugonia

Besti leikari í aukahlutverki

  • Benico Del Toro fyrir One Battle After Another
  • Jacob Elordi fyrir Frankenstein
  • Delroy Lindo fyrir Sinners
  • Sean Penn fyrir One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård fyrir Sentimental Value

Besta leikkona í aukahlutverki

  • Elle Fenning fyrir Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas fyrir Sentimental Value
  • Amy Madigan fyrir Weapons
  • Wunmi Mosaku fyrir Sinners
  • Teyana Taylor fyrir One Battle After Another

Besta leikstjórn

  • Chloé Zhao fyrir Hamnet
  • Josh Safdie fyrir Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson fyrir One Battle After Another
  • Joachim Trier fyrir Sentimental Value
  • Ryan Coogler fyrir Sinners

Besta kvikmyndataka

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Besta erlenda mynd

  • The Secret Agent frá Brasilíu
  • It Was Just an Accident frá Frakklandi
  • Sentimental Value frá Noregi
  • Sirât frá Spáni
  • The Voice of Hind Rajab frá Túnis

Besta handrit byggt á áður útgefnu efni

  • Bugonia eftir Will Tracy
  • Frankenstein eftir Guillermo del Toro
  • Hamnet eftir Chloé Zhao og Maggie O'Farrell
  • One Battle After Another eftir Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams eftir Clint Bentley og Greg Kwedar

Besta frumsamda handrit

  • Blue Moon eftir Robert Kaplow
  • It Was Just An Accident eftir Jafar Panahi ásamt Nader Saivar, Shadmer Rastin og Mehdi Mahmoudian
  • Marty Supreme eftir Ronald Bronstein og Josh Safdie
  • Sentimental Value eftir Eskil Vogt og Joachim Trier
  • Sinners eftir Ryan Coogler

Besta leikna stuttmynd

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchaning Saliva

Besta teiknaða stuttmynd

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Besta teiknimynd

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain

Besta heimildarstuttmyndin

  • All the Empty Rooms eftir Joshua Seftel og Conall Jones
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud eftir Craig Renaud og Juan Arredondo
  • Children No More: Were and Are Gone eftir Hilla Medalia og Sheila Nevins
  • The Devil Is Busy eftir Christalyn Hampton og Geeta Gandbhir
  • Perfectly a Strangeness eftir Alison McAlpine

Besta heimildarmynd í fullri lengd

  • The Alabama Solution eftir Andrew Jarecki og Charlotte Kaufman
  • Come See Me in the Good Light eftir Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro og Stef Willen
  • Cutting through Rocks eftir Sara Khaki og Mohammadreza Eyni
  • Mr. Nobody Against Putin eftir Pasha Talankin og David Borenstein
  • The Perfect Neighbor eftir Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu og Sam Bisbee.

Besta frumsamda lagið

  • „Dear Me“ úr Diane Warren: Relentless
  • „Golden“ úr KPop Demon Hunters
  • „I Lied To You“ úr Sinners
  • „Sweet Dreams Of Joy“ úr Viva Verdi!
  • „Train Dreams“ úr Train Dreams

Besta frumsamda kvikmyndatónlistin

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Sinners
  • One Battle After Another

Hár og förðun

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • Tha Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Besta búningahönnun

  • Deborah L. Scott fyrir Avatar: Fire and Ash
  • Kate Hawley fyrir Frankenstein
  • Magosia Turzanska fyrir Hamnet
  • Miyako Bellizzi fyrir Marty Supreme
  • Ruth E. Carter fyrir Sinners

Besta klipping

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta hljóðhönnun

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

Besta leikmyndahönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Bestu tæknibrellur

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Besta leikaravalið

  • Nina Gold fyrir Hamnet
  • Jennifer Venditti fyrir Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis fyrir One Battle after Another
  • Gabriel Domingues fyrir The Secret Agent
  • Francine Maisler fyrir Sinners

Fréttin verður uppfærð.

