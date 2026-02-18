Sálfræðitryllirinn Röskun í leikstjórn Braga Þórs Hinrikssonar var frumsýndur fyrir tveimur fullum sölu í Egilshöll í gærkvöldi. Þuríður Blær og Unnur Birna Backman fara með aðalhlutverk í myndinni.
Hjónin Bragi Þór og Helga Arnardóttir framleiða myndina ásamt Valdimari Kúld. Helga skrifaði jafnframt handrit myndarinnar upp úr spennusögunni Röskun eftir Íris Ösp Ingjaldsdóttur.
Röskun segir frá lögfræðingnum Heru, sem er leikin af Þuríði Blævi Jóhannsdóttur, sem er enn að jafna sig á hræðilegri nauðgun þegar hún flytur inn í kjallaraíbúð í gamla vesturbænum. Fljótlega kemst hún að því að nokkrum árum fyrr hafði unga móðirin Stella, leikin af Unni Birni Backman, verið myrt þar í köldu blóði.
Undarlegir atburðir gerast í íbúðinni og Hera veit ekki hvort hún sé farin að missa vitið, það sé reimt í íbúðinni eða draugar fortíðar ásæki hana.
Auk Þuríðar Blævar og Unnar Birnu fara þau Kolbeinn Arnbjörnsson, Arnar Dan Kristjánsson, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Damon Younger, Gunnar Hansson, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, Aldís Amah Hamilton og Þóra Karítas með hlutverk í myndinni.
Fjölmennt var á frumsýningunni þegar Röskun var sýnd í tveimur stærstu sölum Egilshallar. Myndin fer síðan í almennar sýningar á fimmtudaginn 19. febrúar.