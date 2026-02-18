Bíó og sjónvarp

Hrylli­lega góð stemming á frum­sýningu Röskunar

Magnús Jochum Pálsson og Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifa
Egilshöll fylltist þegar Röskun var frumsýnd í gærkvöldi.
Egilshöll fylltist þegar Röskun var frumsýnd í gærkvöldi. Valli Gísla

Sálfræðitryllirinn Röskun í leikstjórn Braga Þórs Hinrikssonar var frumsýndur fyrir tveimur fullum sölu í Egilshöll í gærkvöldi. Þuríður Blær og Unnur Birna Backman fara með aðalhlutverk í myndinni.

Hjónin Bragi Þór og Helga Arnardóttir framleiða myndina ásamt Valdimari Kúld. Helga skrifaði jafnframt handrit myndarinnar upp úr spennusögunni Röskun eftir Íris Ösp Ingjaldsdóttur.

Helga, Bragi og Valdimar fóru með tölu fyrir frumsýningu myndarinnar.Valli Gísla

Röskun segir frá lögfræðingnum Heru, sem er leikin af Þuríði Blævi Jóhannsdóttur, sem er enn að jafna sig á hræðilegri nauðgun þegar hún flytur inn í kjallaraíbúð í gamla vesturbænum. Fljótlega kemst hún að því að nokkrum árum fyrr hafði unga móðirin Stella, leikin af Unni Birni Backman, verið myrt þar í köldu blóði. 

Undarlegir atburðir gerast í íbúðinni og Hera veit ekki hvort hún sé farin að missa vitið, það sé reimt í íbúðinni eða draugar fortíðar ásæki hana.

Helga Arnardóttir, Kolbeinn Arnbjörnsson, Lolla, Unnur Birna Backman, Arnar Dan og Bragi Þór.Valli Gísla

Auk Þuríðar Blævar og Unnar Birnu fara þau Kolbeinn Arnbjörnsson, Arnar Dan Kristjánsson, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Damon Younger, Gunnar Hansson, Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, Aldís Amah Hamilton og Þóra Karítas með hlutverk í myndinni.

Fjölmennt var á frumsýningunni þegar Röskun var sýnd í tveimur stærstu sölum Egilshallar. Myndin fer síðan í almennar sýningar á fimmtudaginn 19. febrúar.

Bragi Þór og Helga sátt með vel heppnaða frumsýningu.Valli Gísla

Glæsiparið Sigga Soffía og Arnar Dan en hann fer með hlutverk í myndinni.Valli Gísla

Klara Einars söngkona mætti með góðri vinkonu.Valli Gísla

Þrír læknar! Arna Dögg Einarsdóttir með dóttur sinni, Ragnheiði Huldu og systur, Huldu Einars.Valli Gísla

Salka Sól og Eygló Gísla létu sig ekki vanta.Valli Gísla

Tónlistarsnillingar létu sig ekki vanta.Valli Gísla

Skarðhéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm, með góðum vini.Valli Gísla

Bragi Þór leikstjóri og Helga Arnar handritshöfundur og framleiðandi í flottum félagsskap.Valli Gísla

Glæsilegir þrír.Valli Gísla

Þessi glæsilegi hópur naut þess að sjá afraksturinn!Valli Gísla

Þuríður Blær fer með stórleik í myndinni.Valli Gísla

Sigríður Eyrún fer með hlutverk í myndinni.Valli Gísla

Damon Younger ásamt vinum.Valli Gísla

Glæsileg tvö.Valli Gísla

Bros og bíó!Valli Gísla

Glæsileg þrjú.Valli Gísla

Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi


