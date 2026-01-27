Spennumyndin One Battle After Another hlýtur flestar tilnefningar til BAFTA-verðlauna bresku akademíunnar í ár, fjórtán talsins. Þar á eftir fylgir vampírumyndin Sinners með þrettán tilnefningar.
Tilnefningar til BAFTA-verðlauna voru tilkynntar fyrr í dag en verðlaunahátíðin fer fram í 79. skipti þann 22. febrúar næstkomandi í Lundúnum. Leikarinn Alan Cumming verður þar kynnir.
Tilnefningar til Óskarsverðlaunanna voru tilkynntar í síðustu viku og sló Sinners þar met með sextán tilnefningum. Vampírumyndin hlýtur þremur færri tilnefningar hjá bresku akademíunni sem setur One Battle After Another skör ofar. Báðar eru þær framleiddar af Warner Bros. Discovery. Fast á hæla þeirra fylgja Marty Supreme og Hamnet með ellefu tilnefningar og svo Sentimental Value og Frankenstein með átta stykki.
Auk tilnefningar fyrir besta leikstjóra og kvikmynd eru fimm leikara One Battle After Another tilnefndir: Chase Infiniti fyrir leik í aðalhlutverki, Teyana Taylor, Benicio del Toro og Sean Penn í aukahlutverkum og svo Leonardo DiCaprio fyrir leik í aðalhlutverki.
DiCaprio hlýtur þar með sína sjöundu BAFTA-tilnefningu fyrir leik í aðalhlutverki og jafnar met leikaranna Daniels Day Lewis, Laurence Olivier, Michaels Caine, Peters Finch, Dustins Hoffman og Jacks Lemmon.
Hér að neðan má sjá allar tilnefningarnar:
Besta aðlagaða handrit
Besta breska stuttmynd