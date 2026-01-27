Bíó og sjónvarp

Leo og fé­lagar hlutu flestar til­nefningar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Leonardo DiCaprio var tilnefndur fyrir besta leik í aðalhlutverki í sjöunda sinn fyrir leik sinn í One Battle After Another.
Spennumyndin One Battle After Another hlýtur flestar tilnefningar til BAFTA-verðlauna bresku akademíunnar í ár, fjórtán talsins. Þar á eftir fylgir vampírumyndin Sinners með þrettán tilnefningar.

Tilnefningar til BAFTA-verðlauna voru tilkynntar fyrr í dag en verðlaunahátíðin fer fram í 79. skipti þann 22. febrúar næstkomandi í Lundúnum. Leikarinn Alan Cumming verður þar kynnir.

Tilnefningar til Óskarsverðlaunanna voru tilkynntar í síðustu viku og sló Sinners þar met með sextán tilnefningum. Vampírumyndin hlýtur þremur færri tilnefningar hjá bresku akademíunni sem setur One Battle After Another skör ofar. Báðar eru þær framleiddar af Warner Bros. Discovery. Fast á hæla þeirra fylgja Marty Supreme og Hamnet með ellefu tilnefningar og svo Sentimental Value og Frankenstein með átta stykki.

Chase Infiniti sprettur fram á sjónarsviðið nánast fullmótuð sem Willa Ferguson.

Auk tilnefningar fyrir besta leikstjóra og kvikmynd eru fimm leikara One Battle After Another tilnefndir: Chase Infiniti fyrir leik í aðalhlutverki, Teyana Taylor, Benicio del Toro og Sean Penn í aukahlutverkum og svo Leonardo DiCaprio fyrir leik í aðalhlutverki. 

DiCaprio hlýtur þar með sína sjöundu BAFTA-tilnefningu fyrir leik í aðalhlutverki og jafnar met leikaranna Daniels Day Lewis, Laurence Olivier, Michaels Caine, Peters Finch, Dustins Hoffman og Jacks Lemmon.

Hér að neðan má sjá allar tilnefningarnar:

Besta kvikmynd

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mest framúrskarandi breska kvikmynd

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad about the Boy
  • Die My Love
  • H Is For Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Besta leikkona í aðalhlutverki

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Chase Infiniti - One Battle After Another
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Besti leikari í aðahlutverki

  • Robert Aramayo - I Swear
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B Jordan - Sinners
  • Jesse Plemons - Bugonia

Besta leikkona í aukahlutverki

  • Odessa A'zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor - One Battle After Another
  • Emily Watson - Hamnet

Besti leikari í aukahlutverki 

  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Besti leikstjóri

  • Bugonia - Yorgos Lanthimos
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Marty Supreme - Josh Safdie
  • One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value - Joachim Trier
  • Sinners - Ryan Coogler

Besta frumraun bresks handritshöfundar, leikstjóra eða framleiðanda

  • The Ceremony
  • My Father's Shadow
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman

Besta mynd ekki á enskri tungu

  • It Was Just An Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirât
  • The Voice of Hind Rajab

Besta heimildarmynd

  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Besta teiknimynd

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootropolis 2

Besta barna- og fjölskyldumynd

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Besta frumsamda handrit

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta aðlagaða handrit

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Pillion

Rísandi stjarna (kosið af almenningi)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Besta kvikmyndatónlist

  • Bugonia - Jerskin Fendrix
  • Frankenstein - Alexandre Desplat
  • Hamnet - Max Richter
  • One Battle After Another - Jonny Greenwood
  • Sinners - Ludwig Göransson

Besta leikaraval

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta kvikmyndataka

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Besta búningahönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Besta klipping

  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Besta leikmyndahönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Besta förðun og hár

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Besta hljóðhönnun

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Bestu tæknibrellur

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Besta breska stuttmynd

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Besta breska teiknaða stuttmynd

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise
