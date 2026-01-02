Kanadíska leikkonan Evangeline Lilly, sem er þekktust fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Lost og Marvel-myndunum um ofurhetjuna Ant-Man, varð fyrir heilaskaða þegar það leið yfir hana og hún lenti með höfuðið á steini í Havaí í fyrra.
Lilly greindi frá tíðindum í myndbandi á Instagram á nýársdag. Við færsluna skrifaði hún: „Dómurinn liggur fyrir... ég er með heilaskaða eftir heilaáverkana [e. TBI, traumatic brain injury] mína
Lilly greindi opnaði sig fyrst um slysið í lok maí 2025 eftir að hafa verið á göngu eftir strönd á Havaí þegar það leið skyndilega yfir hana, hún féll til jarðar og lenti með höfuðið á steini. Hún var illa leikin eftir fallið, blóðug og með brotna tönn en segir nú að afleiðingarnar hafi verið mun meiri fyrir heilann.
„Klukkan er orðin margt 1. janúar, fyrsta dag ársins 2026. Ég fer inn í nýja árið, ár hestsins, með slæmar fréttir af heilahristingnum mínum. Mörg ykkar hafið spurt hvernig mér líður. Mörg ykkar hafið spurt út í heilaskannan sem ég fór í. Niðurstöðurnar eru komnar úr skannanum og næstum hvert einasta svæði heila míns hefur skerta virkni,“ sagði hún í myndbandinu.
„Ég varð fyrir heilaskaða við heilaáverkann og mögulega spila aðrir þættir inn í það. Nýja verkefnið mitt er að komast til botns í því með læknunum mínum.“
„Síðan þarf ég að leggja af stað í þá erfiðu vinnu að laga það, sem ég hlakka ekki til að gera, mér finnst ég í stöðugri erfiðisvinnu. En það er allt í lagi. Hugræn skerðing mín kom til því ég mölvaði á mér andlitið en það hefur hjálpað mér að hægja á mér. Það kenndi mér að eiga rólegri endi á árinu 2025. Ég held að þetta hafi verið rólegasta jólafríið mitt síðan ég eignaðist börn fyrir fjórtán árum síðan, svo það er gott,“ sagði hún.
View this post on Instagram A post shared by Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)
A post shared by Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)
„Ég er enn ótrúlega þakklát og sæl að geta leikið mér í einn dag enn, í eitt ár til, á þessari fallegu lifandi plánetu. Það er heilahristingsuppfærslan mín,“ sagði hún að lokum.
Hin 46 ára Evangeline Lilly braust fram á sjónarsviðið í hlutverki Kate Austen í sjónvarpsþáttunum Lost árið 2004 sem urðu gríðarvinsælir og gengu í sex þáttaraðir. Hún lék síðan í stríðsmyndinni Hurt Locker (2008), seinni tveimur myndunum um Hobbitann eftir Peter Jackson og var svo í stóru hlutverki sem Vespan Hope Van Dyne í þremur myndum um Ant-Man og Avengers: Endgame (2019).