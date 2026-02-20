Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Stefán Árni Pálsson skrifar 20. febrúar 2026 14:02 Ronni er átján ára hnefaleikakappi. Ronald Bjarki Mánason hefur vakið mikla athygli í boxheiminum þrátt fyrir ungan aldur. Garpur Ingason Elísabetarson fór með honum í hringinn og spurði hann út í lífið og tilveruna í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. Hann hefur núna unnið fimm alþjóðleg mót en fram undan er Norðurlandamótið. „Ég var bara eitthvað að gera ekki neitt. Ég var alltaf bara eitthvað heima, eitthvað að dunda mér eitthvað og spila PlayStation,“ segir Ronald eða Ronni um það hvernig hann lifði lífinu fyrir boxið. „Frændi minn var að boxa og bauð mér að koma og prófa hjá sér. Ég tók tvisvar í viku og var að æfa með honum. Síðan skráði ég mig á grunnnámskeið og byrjaði síðan bara þannig einhvern veginn að æfa á fullu og hélt síðan áfram,“ segir Ronald sem byrjaði að æfa fótbolta á yngri árum en það átti ekki eins vel við hann. Fótboltinn hentaði ekki „Ég var í fótbolta en mér fannst aldrei gaman að æfa. Ég var mjög mikið í því bara að sleppa æfingum og mætti bara í keppni.“ En aftur að boxinu og þegar Ronni tók þátt á sínu fyrsta Íslandsmóti. „Þá er akkúrat frændi minn á landinu og ég þurfti að sýna mig eitthvað. Það var geðveikt að hafa hann þarna. Og þar vann ég og var það jafn góð tilfinning og það var ömurleg tilfinning að tapa.“ Ronni hefur verið með annan fótinn erlendis síðustu ár. „Pabbi minn býr í Vancouver í Kanada. Ég var alltaf bara að æfa í Kanada á sumrin en síðan hef ég líka verið svolítið í Las Vegas og í Danmörku,“ segir Ronni sem er í dag á afreksbraut í Menntaskólanum í Kópavogi. „Sem hjálpar alveg mjög mikið. Þau hafa skilning á þessu öllu. En samt held ég alveg að það muni taka smá tíma fyrir mig að útskrifast,“ segir Ronni sem æfir stíft og í raun alltaf tvisvar á dag. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem einnig er rætt við þjálfara Ronalds. Ronni stefnir að því að verða sá fyrsti hér á landi til að taka þátt á Ólympíuleikunum í hnefaleikum. Ísland í dag Box Mest lesið Eric Dane er látinn Lífið Hlægileg sjálfsfróun og hryðjuverk á Wuthering Heights Gagnrýni Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Lífið Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Lífið Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Lífið Frá einni ofurbombu til annarrar Lífið Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Lífið Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Lífið Þeim fjölgar sem skilja Lífið Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Lífið Fleiri fréttir Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Nýtt verk frá Martin en samt kvarta aðdáendur Falsmyndir af sólmyrkva vella fram: „Gervigreindin er plága“ Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina „Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna“ Í sárum yfir brandara um hrossatyppi Sungið, saumað og sprellað á öskudaginn Sagði já og baðst í leiðinni afsökunar „Ég skal rétta þjófinum 60.000 kall og óska honum góðs dags“ Tannlæknir sem tannkrem á öskudaginn Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Handtekinn fyrir að sýna typpið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Hætti að drekka og flutti til Balí Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Sjá meira