Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Jakob Bjarnar skrifar 20. febrúar 2026 11:20 Ingibjörg Reynisdóttir hitti Gísla á Uppsölum óvænt á skyggnilýsingarfundi í gær. vísir/vilhelm Ingibjörg Reynisdóttir leikkona með meiru segir af því að hún hafi átt magnað og sannarlega óvænt stefnumót við Gísla á Uppsölum. Þessi ánægjulegi fundur þeirra átti sér stað á skyggnilýsingafundi. Ingibjörg greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni en hún segir að von hafi verið á Darren Orlowski miðli og af því að hún hafi gaman af andlegum málefnum ákvað hún að skella sér með góðri vinkonu. „Kvöldið rann svo upp í gær og ég átti nú aðallega von á því að vera áhorfandi að því sem færi fram. Skyggnilýsingin fór vel af stað fyrir fullum sal af fólki og það má með sanni segja að Darren hafi verið mjög naskur strax frá upphafi. Darren Orlowski er breskur miðill og greinilega ekkert blávatn. Þegar hann var búinn að ná til tveggja aðila í salnum, sem höfðu náð sambandi við ástvini, vatt hann kvæði sínu í kross og sagði skyndilega: „Hér er kominn til mín maður sem er í heldur töturlegum, slitnum fötum. Hann er skítugur og eiginlega lyktandi. Hann er með sérkennilegan hatt og talar dálítið undarlega, gæti jafnvel verið mállýska. Hann býr við mikla einangrun, ekki langt frá sjó, og er með ær. Hann yrkir ljóð og spilar tónlist." Þarna var ég eiginlega farin að gapa af undrun, því betri lýsingu á einum ákveðnum manni er vart hægt að gefa." Salurinn hálfsaup hveljur Ingibjörg gat ekki annað en rétt upp höndina en enginn annar kannaðist við þessa lýsingu. Hún segist hafa stunið því upp, þegar kona kom með míkrófón að henni, og sagt að hún hefði skrifað bók um mann sem væri opinber persóna hér á Íslandi og hefði verið kallaður Gísli á Uppsölum. „Salurinn hálfsaup hveljur, því margir þekkja jú Gísla, og þegar ég spurði salinn hvort þau væru ekki sammála um að þetta gæti vera hann var heldur betur tekið undir." Darren upplýsti að Gísli væri þakklátur fyrir bókina. „Hann nefndi að ég væri búin að vera andleg frá unga aldri og sá hjá mér kristalla á hillu (sem ég á töluvert af). Hann tók fram að ég hefði greinilega gaman af að skrifa um fólk sem væri dálítið sér á parti og vitnaði í því samhengi í ákveðið verkefni (sem ég hef verið að basla við lengi). Hann tengdi mig við hafið og náttúruna, sem er sannarlega rétt." Skrifaði metsölubók um Gísla 2012 Að sögn Ingibjargar lýsti miðillinn því yfir að hann vonaðist til þess að bókin og Ingibjörg hafði gaman að því að upplýsa hann um að bókin hefði verið metsölubók 2012. „Ég tók það fram undir lokin að ég hefði alls ekki búist við þessu og að það væri sannur heiður að hann skyldi hafa vitjað mín hér í kvöld. Ingibjörg Reynisdóttir fór fyrir forvitnisakir á skyggnilýsingafund og hitti þar óvænt fyrir Gísla á Uppsölum.vísir/vilhelm Ég bætti við að ég hefði fundið fyrir sterkri tengingu við hann á þeim fimm árum sem ég hafði verið að skrifa bókina (í reynd talaði ég oft til hans) og því væri þetta ljúf staðfesting á því hversu stutt er á milli vídda." Gísla varð tíðrætt um í skrifum sínum hvort hann yrði á meðal stjarnanna þegar jarðvistinni lyki og Ingibjörg trúir því að hann sé einmitt þar. Hún þakkaði Gísla fyrir dásamlegt stefnumót.