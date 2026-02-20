Dómsmálaráðherra hefur skipað Ásmund Einar Daðason, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, yfir nýrri nefnd um stráka. Nefndin á að vinna skýrslu um samfélagslega stöðu drengja og áskoranir þeirra.
Verkefni nefndarinnar er sagt að styðja við nýsamþykkta framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 2026 til 2029 í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. Nefndin á að leggja fram tillögur að aðgeðum til að auka þátt karla í umræðum um jafnrétti kynjanna og hvernig megi virkja þá til frekari þátttöku í jafnréttisstarfi.
Ætlunin er að nefndin skili ráðherra tillögum sínum fyrir lok þessa árs. Til þess eigi hún að kalla til ólíka hagaðila til þess að ná fram sem „breiðustu sátt um tillögurnar“.
Ásmundur Einar var ráðherra í ríkisstjórn Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna á síðasta kjörtímabili. Hann leiddi lista Framsóknarflokksins í öðru Reykjavíkurkjördæminu en náði ekki kjöri. Í haust tilkynnti hann að hann væri hættur afskiptum af stjórnmálum.
Auk Ásmundar Einars eiga þau Bjarni Fritzson, Kári Sigurðsson, Thelma Rut Haukdal Magnúsdóttir og Þórdís Valsdóttir sæti í strákanefndinni.