Vegagerðin hefur lagt fram tillögu um gjaldskrá fyrir nýja Ölfusárbrú, þar sem lagt er til að stakt gjald fyrir ferð um brúna yrði 495 krónur. Miðað er við verðlag í október 2028, þegar stefnt er að því að opna brúna.
Frá þessu greinir í stöðuskýrslu Vegagerðarinnar sem finna má á vef Alþingis.
Gjaldskráin byggir á reynslu frá Hvalfjarðargöngunum og Vaðlaheiðargöngunum. Gert er ráð fyrir magnafslætti fyrir minnstu bíla, þannig að stakt gjald yrði ódýrast 250 krónur.
Umferð um eldri Ölfusárbrúa var að meðaltali 14.500 bílar á dag árið 2023 og án tillits til veggjalds er áætlað að um 60 prósent vegfarenda muni nýta gömlu brúna áfram og 40 prósent fara um nýju brúna.
„Miðað við framsetningu á viðskiptaáætlun er áætlað að það hlutfaLl verði nokkuð lægra, eða um 36% af heildinni (og 64% fari þá um eldri brú). Við þá greiningu er m.a. horft tiL reynslu af innheimtu veggjalda í Hvalfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum, og greiningu sem Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri vann með Vegagerðinni um greiðsluvilja vegfarenda. Byggt á forsendum þeirrar greiningar er áætlaður greiðsLuvilji vegfarenda um nýja Ölfusárbrú á bilinu 470-550 kr,“ segir í skýrslunni.
Umferðarspá um nýju brúna er um 7.225 bílar á dag á opnunarárinu 2028 og 10.025 bílar á dag árið 2040, án gjaldtöku. Með gjaldtöku er áætlaður fjöldi um 6.500 á opnunarárinu og um 9.000 árið 2040.