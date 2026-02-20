Innlent

Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfus­ár­brú verði 495 krónur

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Í skýrslunni segir að unnið sé að framleiðslu stálvirkis brúarinnar í Póllandi og að áætlað sé að fyrsta skip af þremur komi til landsins í mars.
Í skýrslunni segir að unnið sé að framleiðslu stálvirkis brúarinnar í Póllandi og að áætlað sé að fyrsta skip af þremur komi til landsins í mars. Sýn

Vegagerðin hefur lagt fram tillögu um gjaldskrá fyrir nýja Ölfusárbrú, þar sem lagt er til að stakt gjald fyrir ferð um brúna yrði 495 krónur. Miðað er við verðlag í október 2028, þegar stefnt er að því að opna brúna.

Frá þessu greinir í stöðuskýrslu Vegagerðarinnar sem finna má á vef Alþingis.

Gjaldskráin byggir á reynslu frá Hvalfjarðargöngunum og Vaðlaheiðargöngunum. Gert er ráð fyrir magnafslætti fyrir minnstu bíla, þannig að stakt gjald yrði ódýrast 250 krónur. 

Vegagerðin

Umferð um eldri Ölfusárbrúa var að meðaltali 14.500 bílar á dag árið 2023 og án tillits til veggjalds er áætlað að um 60 prósent vegfarenda muni nýta gömlu brúna áfram og 40 prósent fara um nýju brúna. 

„Miðað við framsetningu á viðskiptaáætlun er áætlað að það hlutfaLl verði nokkuð lægra, eða um 36% af heildinni (og 64% fari þá um eldri brú). Við þá greiningu er m.a. horft tiL reynslu af innheimtu veggjalda í Hvalfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum, og greiningu sem Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri vann með Vegagerðinni um greiðsluvilja vegfarenda. Byggt á forsendum þeirrar greiningar er áætlaður greiðsLuvilji vegfarenda um nýja Ölfusárbrú á bilinu 470-550 kr,“ segir í skýrslunni.

Umferðarspá um nýju brúna er um 7.225 bílar á dag á opnunarárinu 2028 og 10.025 bílar á dag árið 2040, án gjaldtöku. Með gjaldtöku er áætlaður fjöldi um 6.500 á opnunarárinu og um 9.000 árið 2040.

Árborg Ný Ölfusárbrú Vegagerð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið